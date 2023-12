Afonso Nigro agradece Rodrigo Faro após anunciar retirada de tumor: ‘Anjo da guarda’

Afonso Nigro anunciou a retirada de um tumor no rim direito nesta segunda-feira, 18. No hospital, o artista agradeceu Rodrigo Faro pelo alerta do apresentador. Veja aqui .

“Estava indo na casa do meu irmãozinho, Rodrigo Faro, gravar uma música nova que ele queria colocar nas redes sociais. Chegamos ao assunto de fazer check-up após os 40 anos. Ele virou para mim e disse: Você faz, né? Faço todo ano. Eu disse: Nunca fiz”, disse Nigro no Instagram.

Na legenda da publicação, ele ressaltou Faro mais uma vez e os médicos que o auxiliaram.”Quando anjos da guarda entram na sua vida, você agradece, agradece, agradece.”

“Como diria Rodrigo: ‘Agora, você faz dois aniversários: dia 18 e dia 28”, contou Nigro, emocionado.