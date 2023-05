Aerosmith anuncia turnê de despedida

Grupo está no Hall da Fama do Rock & Roll – Foto: KaddiSudhi / CC

A banda norte-americana Aerosmith fará uma turnê com 40 shows pela última vez para comemorar os mais de 50 anos de rock juntos. O grupo, que está no Hall da Fama do Rock & Roll, anunciou nesta segunda-feira, 1º de maio, as datas de sua turnê de despedida chamada “Peace Out”, que começa em 2 de setembro na Filadélfia, nos Estados Unidos. A série de 40 shows, que inclui uma parada na cidade natal da banda, Boston, na véspera de Ano Novo, terminará em 26 de janeiro em Montreal, no Canadá.

“Acho que já era hora”, disse o guitarrista Joe Perry.

Perry comentou que o grupo, formado ainda pelo vocalista Steven Tyler, o baixista Tom Hamilton, o baterista Joey Kramer e o guitarrista Brad Whitford, aprendeu com a encenação e produção de seus shows recentes em Las Vegas.

O músico acredita que a hora de dizer adeus é agora, especialmente com todos os membros fundadores da banda com mais de 70 anos. Tyler, aos 75, é o mais velho do grupo.

“É uma espécie de chance para comemorar os 50 anos que estamos na estrada”, disse Perry. “Você nunca sabe quanto tempo mais todos estarão saudáveis para fazer isso. Já faz um tempo que não fazemos uma turnê de verdade. Fizemos essa temporada em Las Vegas, que foi ótima, divertida, mas (estamos) ansiosos para voltar à estrada.”

Tyler e Perry disseram que a banda está ansiosa para explorar seu extenso catálogo de clássicos do rock do grupo, incluindo Crazy, Janie’s Got a Gun e Livin’ on the Edge.

Ao longo dos anos, o Aerosmith, formado em 1970, arrecadou quatro Grammys. A banda quebrou fronteiras cruzando rock e hip-hop com sua colaboração épica com Run-DMC para Walk This Way.

O Aerosmith apresentou o show do intervalo do Super Bowl em 2001 e até teve sua própria atração em um parque temático em 1999 na Disney World na Flórida e depois em Paris, com o lançamento do passeio “Rock ‘n’ Roller Coaster Starring Aerosmith”.

“Estamos abrindo a Caixa de Pandora uma última vez para presentear nossos fãs com a turnê ‘Peace Out’, disse Tyler em um comunicado.

Sua referência à “Caixa de Pandora” chama a atenção para o álbum de compilação de três discos do Aerosmith de 1991, que cobriu a produção da banda dos anos 1970 até o início dos anos 1980.

“Esteja lá ou tome cuidado enquanto tiramos todos os brinquedos do sótão. Prepare-se”, acrescentou Tyler.

A banda informou que Kramer decidiu não participar das datas atuais da próxima turnê. Ele ainda faz parte do grupo, mas o baterista está de licença para “focar sua atenção em sua família e saúde” em sua residência em Las Vegas, onde está desde o ano passado. O baterista John Douglas continuará tocando em seu lugar.

Perry chamou Kramer de irmão. Ainda segundo comunicado da banda, “sua presença lendária no comando da bateria fará muita falta”.

Antes que a turnê de 40 datas termine, Perry disse que outras cidades domésticas e internacionais poderão ser adicionadas.

“É a turnê de despedida, mas tenho a sensação de que vai continuar por um bom tempo”, disse ele. “Mas não sei quantas vezes voltaremos às mesmas cidades. Pode muito possivelmente ser a última vez.” Fonte: AP