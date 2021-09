Adriane Galisteu é a nova apresentadora do reality A Fazenda 13

A Record anunciou nesta terça-feira, 31, que A Fazenda 13 já possui data de estreia. O reality show vai ao ar no próximo dia 14 de setembro. Em comunicado enviado à imprensa, a emissora também confirmou quem será a apresentadora da atração: Adriane Galisteu vai comandar o programa pela primeira vez no lugar de Marcos Mion. “Eu estou 100% preparada e pronta para ‘fazendar'”, disse a Galisteu.

Os participantes já foram definidos e estão prontos para o confinamento. A sede da atração está localizada em Itapecerica da Serra, cidade da Grande São Paulo.

Rodrigo Carelli, diretor de reality shows da Record, disse em entrevista a Celso Zucatelli, no Link Podcast, que A Fazenda 13 terá nomes fortes e antes considerados impossíveis pela produção. “Acho que esse é o melhor elenco que a gente já montou. Estamos em uma época em que os reality shows estão bombando mais do que nunca. As pessoas estão vendo vantagem ou tendo desejo de participar mais do que nunca. Então, temos uns nomes que, realmente, a gente achava que nunca ia conseguir, e conseguimos”, afirmou o diretor.