Adriana Reid é demitida da Jovem Pan após quatro anos: ‘Sensação de alívio’

Adriana Reid anunciou sua saída da Jovem Pan após quatro anos. Na emissora, a jornalista era âncora do Jornal da Manhã desde 2019. No relato, a profissional disse que precisava acordar de madrugada todos os dias, inclusive feriados e finais de semana, e apresentar um programa sem intervalos – e isso começou a afetar sua saúde.

Ela então pediu a direção da emissora uma mudança de horário, mas eles optaram por não dar sequência ao seu contrato.

“Após insistir pedindo transferência de horário, optaram hoje pela minha demissão. A sensação é de alivio, a saúde estava em jogo. Obrigada aos colegas queridos e aos que me acompanhavam por lá, vou descansar um pouco e retomar as atividades com mais ânimo e coerência”, escreveu.

Paula Nobre é um dos nomes cogitados para assumir o papel da profissional na bancada do programa matinal. Ela já participa frequentemente do programa Morning Show e substitui âncoras titulares em toda a programação da emissora.