‘Adorei’, diz Patrícia Poeta ao visitar bastidores do ‘Jornal Nacional’

Patrícia Poeta deixou a bancada do Jornal Nacional em 2014, quando foi substituída por Renata Vasconcellos. Na ocasião, a jornalista disse que passaria a se dedicar a um novo projeto de entretenimento dentro da Globo. Porém, Patrícia aproveitou um passeio pelos bastidores da emissora para visitar seu antigo trabalho.

Ela tirou uma foto ao lado de Ana Paula Araujo, que está juntamente com Heraldo Pereira cobrindo as férias oficiais de William Bonner e Renata. “Adorei, Ana, querida. E que sintonia, parece até que combinamos”, escreveu Poeta.

Depois que saiu do noticiário, a jornalista assumiu o programa É de Casa, de 2015 a 2022, as ausências de Ana Maria Braga no Mais Você, 2017 a 2020, e substituiu Fátima Bernardes no Encontro com Fátima Bernardes, de 2018 a 2022 – quando a apresentadora foi para o The Voice e ela assumiu de vez o programa, que ganhou o nome de Encontro com Patrícia Poeta.