Adele para show para assistir à final dos 100m feminino na Olimpíada de Paris

A cantora Adele, de 36 anos, interrompeu um show que realizava em Munique, na Alemanha, para assistir à prova final dos 100 metros rasos feminino dos Jogos Olímpicos de Paris, que coroou Julien Alfred, de Santa Lúcia, como a primeira medalhista de seu país.

No sábado, 3, a britânica parou a apresentação que fazia para mais de 80 mil pessoas na Arena Messe München e colocou a prova ao vivo no telão. Mais cedo, a artista também havia exibido a semifinal, antes do início do show.

Adele estava torcendo por Daryll Neita, velocista do Reino Unido, mas ficou feliz com a vitória de Alfred. “Vamos fazer uma salva de palmas para ela. Ok, agora vamos continuar com o show. Fantástico, Santa Lúcia”, disse ela, após a exibição da prova.

A apresentação foi a primeira das que ela ainda fará em Munique, nos dias 9, 10, 14, 16, 23, 24, 30 e 31 de agosto, no mesmo local. Depois, a artista retorna à Las Vegas, onde tem apresentações de 25 de outubro a 23 de novembro. Adele afirmou que, após esse período, deve fazer uma pausa na carreira.