Adam Sandler volta a contracenar com a amiga Jennifer Aniston

Astro da comédia Mistério em Paris, que vai estrear na programação da Netflix, o ator e comediante Adam Sandler contou, à revista Variety, que precisou passar por uma cirurgia para colocar uma prótese no quadril, em setembro do ano passado. “Precisei de uma cirurgia depois do término das filmagens”, disse. “Você nunca sabe qual porcaria vai acontecer com você. Eu estou velho, cara. O meu corpo inteiro dói.”

Aos 56 anos, Sandler repete a parceria com Jennifer Aniston na sequência do filme Mistério no Mediterrâneo.

E, durante a filmagem, ele enfrentou limitações físicas. “Jennifer Aniston fez mais cenas sem dublês, e eu só algumas”, disse o ator, que fez longas caminhadas durante a rodagem na França.

“Essa foi a minha ruína. Eu costumava contar para Jennifer que comecei a ficar animado sobre quantos passos eu dava em Paris. E então todo dia eu dizia: ‘Ontem andei 23 mil passos’. E então comecei a ficar tão viciado nisso que, entre as cenas, eu ficava andando em círculos”, completou o ator, que já vinha sentindo algo estranho em seu corpo, mas as dores se intensificaram durante as filmagens.

Trabalho intenso

Segundo ele, muitos filmes rodados em sequência prejudicaram ainda mais sua saúde. “Eu ficava repetindo, ‘tem algo de errado com o meu quadril, estou com algum problema’. Aí, entre meus dois últimos filmes, decidi: ‘tá certo, vou fazer um raio X’. Foi aí que vi os estragos.”

