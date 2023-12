Ações contraditórias

Muitas vezes, o ponto mais instigante de um trabalho pode também se transformar em um ponto de fragilidade para os atores. Foi o que aconteceu com Alexandre David, o chefe de polícia Batista de “Rio Connection”, série do Globoplay. Ambientada nos anos 1970, a obra apresenta a história de três criminosos europeus, Tommaso Buscetta (Valerio Morigi), Fernand Legros (Raphael Kahn) e Lucien Sarti (Aksel Ustun), que estabelecem no Brasil um ponto estratégico do tráfico de heroína para os Estados Unidos. Ou seja, em pleno período de ditadura por aqui.

“Chamou minha atenção ser uma história real, em um período que eu vivi garoto e que ficou no meu inconsciente como muito perigoso e violento. Mas a maior dificuldade foi justamente ficar frio diante de situações de tortura”, descreve o ator mineiro.

Na história, Batista é uma espécie de grande vilão. Poderoso e corrupto, não tem limites na hora de tentar conseguir o que quer. “Ele não respeita nada e nem ninguém, a não ser suas próprias ambições pessoais e os interesses da ditadura”, explica Alexandre, que se inspirou em uma figura real para compor o papel. “Li muito sobre a época e um chefe de polícia, o Sergio Fleury. Chamavam de Delegado Fleury, ele atuou no DOPS (Departamento de Ordem Política e Social) de São Paulo. Era chamado de ‘Papa’, pois sempre se vestia de branco e as pessoas iam até ele para pedir favores”, conta o ator, que também leu o livro “Autópsia do Medo”, de Percival de Souza. “Foi de grande utilidade por retratar o período e as práticas de interrogatórios utilizadas pela polícia a serviço da ditadura”, justifica.

Parceria da Globo com a Sony Pictures, “Rio Connection” foi gravada em inglês e exibida primeiro no mercado internacional. O que serviu para instigar ainda mais Alexandre David nesse projeto. “Falo e estudo inglês desde garoto. Sempre curti aprender. Quando ouvia os discos dos Beatles do meu tio ou assistia a filmes e séries faladas em inglês, parava para repetir as frases. Me imaginava dentro das situações. Depois, fui morar em Paris, onde atuei em francês. E trabalhei também em Londres”, diz. A experiência também proporcionou o networking com profissionais estrangeiros.

“Eles estavam muito excitados e felizes por trabalhar no Rio. As diferenças de cultura sumiram, porque a equipe toda estava muito unida e querendo realizar um trabalho de qualidade. A comunicação era em inglês e francês, mas com os estrangeiros também tentando falar português”, recorda Alexandre, que também está à frente da coordenação artística do Teatro Glaucio Gill, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Nome completo: Alexandre David Silvestre.

Nascimento: 29 de julho de 1968, em Juiz de Fora, Minas Gerais.

Atuação inesquecível: “Quando atuei em francês pela primeira vez, em “L’Ange Noir” (“O Anjo Negro”), de Nelson Rodrigues, no Théâtre MC93 Bobigny, na Grande Paris”.

Interpretação memorável: “Fiz o remake de ‘Cabocla’ com o Tony Ramos. Lembro que, no último capítulo, ele tinha um monólogo grande em cima de um coreto. Todos os personagens da novela o escutavam quando uma lâmpada queimou, no auge da emoção. Pediram para ele parar, ele ficou na emoção por alguns minutos até a luz voltar e continuou o texto como se nada tivesse acontecido. Eu estava pertinho, foi lindo”.

Momento marcante na carreira: “Ter participado de ‘Cheias de Charme’, uma novela da qual as pessoas falam até hoje”.

O que falta na televisão: “Diversidade de cores, sotaques e culturas. Mas acho que isso já está mudando para melhor”.

O que sobra na televisão: “Notícias ruins”.

Com quem gostaria de contracenar: Matheus Nachtergaele, Vera Holtz e Charlotte Gainsbourg.

Se não fosse ator, seria: “Qualquer coisa relacionada à arte, como pianista, diretor, autor, cantor”.

Ator: Marcello Mastroianni e Grande Otelo.

Atriz: Vera Holtz.

Novela: “Cheias de Charme” e “Vai na Fé”.

Vilão marcante: Chayene, papel de Cláudia Abreu em “Cheias de Charme”.

Personagem mais difícil de compor: “Geralmente, os mais parecidos comigo. Os diferentes já têm um caminho natural de composição”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Gosto de rever as antigas, como ‘O Casarão’”.

Que papel gostaria de representar: “Um vilão cômico”.

Filme: “Underground – Mentiras de Guerra”, de Emir Kusturica; “Terra Estrangeira”, de Walter Salles e Daniela Thomas; e “Macunaíma”, de Joaquim Pedro de Andrade.

Autor: “Na infância, Orígenes Lessa e Ziraldo; no teatro, Nelson Rodrigues e Matéi Visniec; na televisão, adoro o olhar feminino de Janete Clair, Izabel de Oliveira e Rosane Svartman”.

Diretor: Federico Fellini, Walter Salles e Kleber Mendonça Filho.

Vexame: “Esquecer o texto de uma peça na frente do meu grupo de teatro, em uma estreia especial. Cinco segundos viraram cinco minutos”.

Mania: “De acreditar nas pessoas”.

Medo: “De não realizar meus projetos”.

Projeto: “Protagonizar um filme, uma série e uma novela”.

“Rio Connection” – Globoplay.