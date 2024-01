Acidentes aéreos: Cinco filmes e séries com histórias reais para ver no streaming

Desde que estreou no início do mês, “A Sociedade da Neve” é o filme mais visto da Netflix no Brasil. O público foi fisgado pelo longa que conta a história real dos 16 sobreviventes do Voo 571, da Força Aérea do Uruguai, que caiu na Cordilheira dos Andes. O voo levaria um time de rugby amador uruguaio de Montevidéu para competir em Santiago, no Chile, em 12 de outubro de 1972.

Quarenta e cinco pessoas estavam no avião, entre jogadores, amigos, familiares e equipe de bordo, e 29 sobreviveram à queda da aeronave. Destas, apenas 16 resistiram aos ferimentos do acidente e mais de 60 dias de fome, cansaço, condições climáticas extremas e luta pela própria sobrevivência.



Para quem se impressionou com as imagens do acidente, a garra dos sobreviventes e o fato de a história ser real, o LIBERAL separou outras quatro produções sobre desastres aéreos disponíveis nos streamings.

‘Spoiler’: a lista contém histórias com protagonistas brasileiros e finais surpreendentes.

“Voo 370 – O Avião que Desapareceu” (2023)

Onde assistir: Netflix

Até onde se sabe, o voo MH370 da Malaysia Airlines sumiu nos céus sem deixar rastro, em 2014. Saindo de Kuala Lampur com destino a Pequim, na China, a aeronave parou de aparecer nos radares. A partir de então, o sumiço do Boeing 777-200, incluindo as 239 pessoas a bordo, virou um mistério de escala global.

Em síntese, a minissérie documental acompanha a investigação e as teorias por trás do desaparecimento do Voo 370. Para isso, ao longo de três episódios gravados em sete países, a produção apura informações através de entrevistas com especialistas e depoimentos dos familiares das vítimas.

“Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia” (2022)

Onde assistir: HBO Max

Com quatro episódios, essa série documental faz uma análise sobre o trágico acidente aéreo que vitimou quase todo o time da Chapecoense em 2016. Isso é possível através dos olhares de sobreviventes, familiares e pessoas que buscam por justiça e reparação.

Além da equipe catarinense, o voo levava jornalistas para a primeira partida da final da Copa Sul-Americana de 2016, que seria disputada contra o Atlético Nacional. Com a queda do avião, das 71 pessoas a bordo, somente seis sobreviveram, incluindo os jogadores Alan Ruschel, Hélio Neto e Jakson Follmann, além do jornalista Rafael Henzel, que faleceu em 2019 após um infarto.

“Sully: O herói do Rio Hudson” (2016)

Onde assistir: HBO Max

Baseado em uma história real, o filme segue a trama de um piloto que, ao decolar de Nova York, tem a aeronave atingida por pássaros e as turbinas destruídas. Chesley “Sully” Sullenberger, interpretado por Tom Hanks, se vê numa situação tida como impossível: pousar o avião com segurança sobre o rio Hudson.

Como resultado, o pouso forçado é bem sucedido, com todos os 150 passageiros a bordo sendo salvos. Entretanto, a situação que transforma Sully em um grande herói nacional não o isenta de enfrentar um rigoroso julgamento.

“Voo United 93” (2006)

Onde assistir: YouTube

O drama é baseado nos atentados terroristas ocorridos nos Estados Unidos no dia 11 de setembro de 2001 e mostra o drama dos passageiros do voo 93 da companhia aérea United Airlines.

Portanto, eles ficam frente a frente com os sequestradores da aeronave. E após perceberem o plano que estava em curso, tentam tomar o controle durante o voo, que acaba caindo antes de atingir o seu possível alvo, o Capitólio, centro legislativo do Estado americano.