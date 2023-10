Abdul Fares: noivo de Marina Ruy Barbosa é herdeiro de uma das famílias tradicionais de SP

O empresário Abdul Fares e a atriz Marina Ruy Barbosa estão noivos. A informação foi confirmada por fontes próximas do casal ao Estadão nesta terça-feira, 24. Os dois apareceram juntos pela primeira vez em julho e foi apenas no último fim de semana que Marina postou uma foto ao lado do agora noivo no Instagram.

Abdul é descendente de libaneses e tem 39 anos. Natural de São Paulo, ele é herdeiro de uma das famílias mais tradicionais da capital paulista, que fundou a rede Marabraz. Além de dono, o empresário atua como diretor financeiro na companhia.

Ele também é cofundador da Blue Group Digital, uma marca de serviço digital que conecta distribuidores e fornecedores do varejo. Abdul ainda atua como sócio na LP Real Estate, do setor imobiliário, e nas Lojas Mappin.

O empresário possui 147 mil seguidores no Instagram, mas não segue ninguém na rede social, nem mesmo Marina. A atriz também não segue no noivo.

Na rede, ele costuma publicar frases motivacionais e ações da família. Abdul ainda oferece dicas para profissionais de sua área, oferecendo soluções corporativas em uma conhecida plataforma deste setor.

Relacionamentos anteriores

Abdul já namorou a ex-BBB Jaque Khury entre 2008 e 2009. À época, os dois apareceram em revistas de celebridades e na televisão, durante o carnaval.

Já Marina não assumia um relacionamento desde o término com o político e empresário Guilherme Mussi. Os dois ficaram juntos por um ano e se separaram em novembro do ano passado.

A atriz também já foi casada com o automobilista Alexandre Negrão por três anos. Eles se separaram em janeiro de 2021.