O texto de Lícia Manzo é necessário à programação da Globo. E a autora, que está prestes a estrear na faixa das nove com a inédita “Um Lugar ao Sol”, já mostrava isso lá em 2011, ano de exibição original de “A Vida da Gente”, sua primeira novela solo.

Boa repercussão da reprise de “A Vida da Gente” mostra que realismo cotidiano ainda tem seu valor na teledramaturgia – Foto: Divulgação

Reprisada nos últimos meses por conta da pandemia que paralisou os trabalhos nos Estúdios Globo, a novela conseguiu a façanha de unir boa audiência, em torno dos 20 pontos, e grande repercussão nas redes sociais em um momento em que as faixas de teledramaturgia da Globo sofrem com baixos números e a indiferença do público. Sem grande apelo envolvendo ação, efeitos visuais ou enredo de alta complexidade, a trama se despede novamente do horário das seis de forma vitoriosa e valorizando histórias de tons mais contemplativos e realistas.

Nas devidas proporções, a assinatura de Lícia tem uma forte conexão com as reviravoltas cotidianas do texto de Manoel Carlos. Apesar de nunca ter colaborado com o autor, Lícia constrói suas cenas com a mesma “lente de aumento” que consegue enxergar o frescor e brilho em torno da rotina. A tática pode ser cansativa para os mais ansiosos, mas é um deleite para os apreciadores do gênero.

Na reprise, o fato de a Globo ter reeditado a obra fez com que a cadência de “A Vida da Gente” ficasse um pouco mais ágil, o que deu um movimento mais atual aos capítulos. De qualquer forma, o público de 2011 e o de agora parecem ter ficado satisfeitos com as longas cenas de café da manhã, comprinhas no bairro ou consultas médicas, sequências em que, aparentemente, nada acontece, mas é justamente onde a trama se conecta e apela para a sensação de pertencimento do telespectador.

Tão contemplativa quanto o texto, a direção de Jayme Monjardim foi primordial para agregar beleza às histórias de “A Vida da Gente”. É também do diretor o faro certeiro para a escalação das protagonistas Fernanda Vasconcellos e Marjorie Estiano, intérpretes das irmãs Ana e Manuela, respectivamente. Ambas oriundas de “Malhação”, a dupla brilhou nas dores e delícias de suas personagens.

Com um elenco secundário bem preparado, formado por nomes como Paulo Betti, Gisele Fróes, Ana Beatriz Nogueira e, especialmente, a saudosa Nicette Bruno, a novela mostrou que bons papéis podem existir em qualquer núcleo.

Sem vilões e com altos e baixos regendo o desenho dos personagens, “A Vida da Gente” subverte mais uma vez a faixa das seis, tão disputada por histórias de amor exageradamente doces ou tramas de época semelhantes e sai de cena mostrando que o realismo minimalista ainda tem valor na teledramaturgia.