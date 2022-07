‘A Viagem de Pedro’ ganha primeiro trailer completo

O filme A Viagem de Pedro, novo longa da cineasta brasileira Laís Bodanzky, acaba de ganhar o primeiro trailer, com destaque para a interpretação do ator Cauã Reymond. O artista faz o papel de um Dom Pedro I em crise, durante fuga do Brasil para Portgual. A produção tem estreia prevista para 1º de setembro.

Nesta primeira produção histórica de Bodanzky é abordada a vida privada de Dom Pedro I no momento em que o ex-imperador retorna para Portugal, em 1831, fugindo de ser apedrejado pelos brasileiros, a bordo do navio inglês Warspite, apenas nove anos depois de proclamar a Independência do Brasil.

A decisão de voltar para a Europa foi tomada em um momento de doença, insegurança e conflito. Diante de sua abdicação ao trono brasileiro, D. Pedro faz centenas de reflexões sobre os erros de sua administração, desde a época que chegou ao País, em 1808, ainda criança.

O elenco traz ainda Rita Wainer, Welket Bunguê, Victória Guerra, Isac Graça, Isabél Zuaa e Sergio Laurentino.

A produção é assinada por Bianca Villar, Cauã Reymond, Fernando Fraiha, Karen Castanho, Laís Bodanzky, Luiz Bolognesi, Luis Urbano e Mario Canivello.

A cineasta Laís Bodanzky é conhecida pelos filmes Bicho de Sete Cabeças (2001), Como Nossos Pais (2017), entre outros.