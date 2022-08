‘A Viagem de Pedro’ está entre pré-selecionados do Oscar 2023

O Comitê Brasileiro de Seleção do Oscar 2023 definiu, na manhã desta terça-feira, 30, os seis longas pré-selecionados para representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional, antiga categoria de Melhor Estrangeiro. De uma lista de 28 inscritos, foram selecionados A Mãe, de Cristiano Burlan, A Viagem de Pedro, de Laís Bodanzky, Carvão, de Carolina Markowicz, Marte Um, de Gabriel Martins, Pacificado, de Paxton Winters, e Paloma, de Marcelo Gomes.

O representante brasileiro de fato será definido na segunda, dia 5 de setembro.

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais formou a Comissão de Seleção com 25 membros, que se reuniram de forma online.

Pelas regras da Academia de Hollywood, a data final dos inscritos para todas as categorias do Oscar é 15 de novembro. Quase no final do ano, em 21 de dezembro, será anunciada uma lista prévia de finalistas. O anúncio definitivo dos postulantes ao Oscar será feito no dia 24 de janeiro de 2023 e a cerimônia está marcada para o domingo, 12 de março, em Los Angeles.

Para a disputa deste ano, o Brasil concorreu com Deserto Particular, de Aly Muritiba. O ganhador foi o japonês Drive My Car, de Ryusuke Hamaguchi.

Veja a lista:

A Mãe, de Cristiano Burlan

A Viagem de Pedro, de Laís Bodanzky

Carvão, de Carolina Markowicz

Marte Um, de Gabriel Martins

Pacificado, de Paxton Winters

Paloma, de Marcelo Gomes