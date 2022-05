A Turma da Mônica se junta a Garfield em revista

Aos 86 anos, Mauricio de Sousa não se cansa. Depois de promover os encontros da sua Turma da Mônica com a Liga da Justiça e o Menino Maluquinho, agora é a vez do pessoal de o Limoeiro se reunir com Garfield, Jon e outras criações de Jim Davis, em uma minissérie de HQ em três partes intitulada Turma da Mônica & Garfield – O Lápis Mágico.

“Juntar personagens, o crossover, é uma coisa mágica, porque a gente está ligando leitores de fases, lugares diferentes e revistas diferentes. É uma coisa linda de brincar e fazer de vez em quando”, disse Mauricio ao Estadão, por videoconferência. Jim Davis mandou uma declaração, dizendo-se feliz com o encontro: “Mauricio de Sousa é meu herói. Ele se dedica com muito amor à sua arte”. O brasileiro devolveu os elogios. “O Garfield é um ícone, e os personagens do Jim Davis são maravilhosos. Para mim, gente que faz rir merece ir para o céu.”

MELANCIA

Na história, cansado de ficar à sombra de Bidu, Bugu vai parar no universo de Garfield. Enquanto isso, o cachorro de Jon, Odie, vem para o Limoeiro. E assim as duas turmas se unem para desfazer a confusão e precisam combater o Capitão Feio e o Monstro de Lasanha. “O gênio do Bugu e do Garfield é meio parecido”, explicou o cartunista brasileiro. “Há algumas semelhanças entre os personagens: o Garfield gosta de lasanha, e a Magali, de melancia.”

Se dependesse de Mauricio, a parceria com Jim Davis viraria filme, série de TV. Ele explicou seu espírito incansável. “A minha atividade de desenhista, de criador de HQ, nasce do que vejo, sinto, sei, assisto. Às vezes, até do que imagino”, contou. Por causa disso, ele não tem planos de parar. “Enquanto estivermos vivos, teremos possibilidade de criar. E com isso você está fazendo personagens humanos, sensíveis.”

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.