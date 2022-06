‘A Strange Loop’ ganha prêmio de Melhor Musical no Tony Awards

A Strange Loop, uma obra irreverente e sexualmente franca sobre a experiência negra e gay, levou para casa o troféu de melhor musical nos Estados Unidos, no Tony Awards, no domingo, 12, quando os eleitores comemoraram uma das temporadas mais racialmente diversas da Broadway elegendo uma revolucionária voz negra.

A peça de Michael R. Jackson vencedora do Prêmio Pulitzer de 2020 é uma jornada teatral metaficcional, uma peça sensível sobre um homem negro gay escrevendo um musical sobre um homem negro gay. Jackson levou para casa o prêmio de melhor roteiro. Muitos dos outros prêmios da noite foram divididos entre várias produções.

A vitória de um musical de produção mais modesta sobre as ofertas mais comerciais continua uma tendência recente, como quando o musical íntimo The Band’s Visit derrotou Frozen, Mean Girls e Bob Esponja Calça Quadrada em 2018, ou quando Hadestown superou Tootsie, Beetlejuice e Ain’t Too Proud um ano depois.

A Strange Loop venceu MJ, uma cinebiografia musical sobre o Rei do Pop, na categoria principal da noite, embora o musical de Michael Jackson tenha ganho quatro Tonys, incluindo Melhor Coreografia. Myles Frost fez o famoso moonwalk com sua estatueta ao levar para casa o prêmio de Melhor Ator em um Musical por interpretar o famoso cantor, tornando-se o mais jovem vencedor nessa categoria. “Mãe, eu consegui!”, disse ele.

Frost, de 22 anos, fez sua estreia na Broadway em MJ e retrata Jackson com uma voz alta e sussurrante e com muito carisma e poder em suas danças e canções. “Vamos curar o mundo”, disse Frost no palco com um ar de Jackson. Joaquina Kalukango ganhou o Tony de Melhor Atriz em um Musical por seu trabalho em Paradise Square, uma peça sobre imigrantes irlandeses e negros americanos tentando sobreviver em Nova York perto da época da Guerra Civil.

No início da noite, ele impressionou os participantes da cerimônia com uma interpretação impactante de Let It Burn do musical. Com um renascimento marcado pela inversão de gênero, Company, de Stephen Sondheim, mostrou o carinho da Broadway pelo falecido compositor ao conquistar cinco estatuetas, incluindo o Melhor Revival de um Musical.

Company explora os sentimentos mistos de uma única pessoa sobre o compromisso, tradicionalmente focando em um solteiro de 35 anos. Desta vez tratava-se de uma única mulher e os sexos de vários casais também foram invertidos.

Marianne Elliott fez história ao se tornar a única mulher a ganhar três Tonys por direção, mais recentemente por Company. Ela agradeceu a Sondheim por permitir que ele colocasse uma mulher “na frente e no centro”. Ela dedicou o prêmio a todos aqueles que lutaram para manter os teatros abertos.

Patti LuPone ganhou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante em Musical por seu trabalho no revival. Ela agradeceu às autoridades que lutaram contra a covid em seu discurso. Matt Doyle ganhou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Musical também por Company.

Abrangendo 150 anos e com duração de 3 horas e meia, The Lehman Trilogy acompanha uma família durante a crise financeira de 2008. Ganhou o prêmio de melhor peça estreante e deu a Sam Mendes o prêmio de Melhor Diretor. Em seu discurso, elogiou a temporada marcada por uma “criatividade desenfreada”. Uma das três estrelas da peça, Simon Russell Beale, ganhou o prêmio de Melhor Ator em Peça e agradeceu ao público por ter vindo ver um trio de atores britânicos contar uma história de Nova York.

Deirdre O’Connell ganhou o prêmio de Melhor Atriz em peça por seu trabalho em Dana H. sobre a história real de uma mulher sequestrada por um ex-presidiário da supremacia branca. O’Connell não fala na peça, em vez disso, dubla uma gravação da sobrevivente. No domingo, O’Connell exortou o público a ignorar as opções seguras e “fazer arte diferente”.