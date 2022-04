‘A Sogra Que Te Pariu’ é uma das séries mais assistidas da Netflix do mundo

A Sogra Que Te Pariu, sitcom da Netflix protagonizada por Rodrigo SantAnna, estreou há uma semana e já é um sucesso no ranking global do serviço de streaming: é a sexta mais assistida em língua não-inglesa.

São mais de 11 milhões de horas assistidas no mundo inteiro. No Brasil, a produção ficou em segundo lugar no ranking de séries mais vistas durante a última semana.

SantAnna, que dá vida a protagonista, dona Isadir, uma senhora que se muda para a casa do filho durante a pandemia e acaba ficando por lá, para o desespero da nora, se orgulha do espaço que a série vem alcançando. Para ele, a resposta do público já era esperada, porque A Sogra Que Te Pariu mostra a realidade das famílias brasileiras.

“É uma emoção enorme ver A Sogra Que Te Pariu conquistando esse espaço não só com o público brasileiro, mas também em diversos outros países do mundo. A sensação de estar representando nossa comédia, a cultura do subúrbio, nossas vivências do dia a dia e o tempero que só o Brasil tem, é indescritível. Só tenho a agradecer pela oportunidade de tirar do papel um projeto tão pessoal e que ao mesmo tempo reflete a realidade de várias famílias brasileiras. Vai ter preto, gay e favelado no topo sim!”, celebrou.