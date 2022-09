‘A Mulher Rei’ chega aos cinemas com história de exército de mulheres

Cultura igualitária de fato existiu no Reino do Daomé, que durou entre os séculos 17 e 19 no território hoje conhecido como Benin

Imagine uma sociedade onde cargos oficiais são ocupados, ao mesmo tempo, por um homem e por uma mulher. Esse sistema incluiria a presença feminina em todas as posições mais importantes, seja nas áreas militares, financeiras e religiosas, incluindo até o posto mais importante da liderança.

Essa cultura igualitária de fato existiu no Reino do Daomé, que durou entre os séculos 17 e 19 no território hoje conhecido como Benin, na África Ocidental. O filme “A Mulher Rei”, estreia desta semana nos cinemas, conta a história do exército de guerreiras deste reino. A direção é de Gina Prince-Bythewood.

Protagonizado e produzido pela vencedora do Oscar, Viola Davis, o longa acompanha a saga da general Nanisca, que treina as próximas gerações de guerreiras e as prepara para as batalhas contra um inimigo determinado a destruir sua forma de vida.

O filme é protagonizado e produzido por Viola Davis – Foto: Divulgação

“Em meus sonhos de atriz, sempre sonhei com um filme como esse. Essas mulheres sentiam muito orgulho de pertencer a essa unidade militar. Elas eram destemidas, por isso as pessoas as reverenciavam”, declarou Viola Davis à produtora Sony Pictures.

O Reino do Daomé era um dos mais ricos da época, e as suas defensoras, as Agojie, eram as guerreiras mais temidas da África Ocidental, enfrentando e derrotando exércitos masculinos. Uma das jovens que Nanisca ensina é Nawi (Thuso Mbedu), uma órfã que resistiu a todas as tentativas de seu pai adotivo de casá-la. Quando ele percebe que seu destino não é formar uma família, a leva até o palácio, onde a menina é entregue às Agojie.

Outro personagem importante do filme é o rei Ghezo (John Boyega), que subiu ao trono após um golpe de estado realizado com a ajuda das guerreiras Agojie. Ele é confrontado a tomar uma decisão importante em relação a seu envolvimento no tráfico de escravos, a exemplo do que outros reis estão fazendo. Nanisca o provoca com relação aos impactos na sociedade dessa atrocidade humana.

“A Mulher Rei” foi rodado em locações na África do Sul, desde o Cabo Oriental, na província de Kwazulu-Natal, ao coração da Cidade do Cabo.

FORÇA. Para as fortes cenas de ação, todo o elenco feminino passou por um extenso treinamento meses antes do início das filmagens, que envolveu aulas de artes marciais. Elas também precisaram ganhar músculos, já que as cenas de luta foram gravadas pelas próprias atrizes – apenas algumas cenas contam com dublês, como as que envolvem grandes saltos.

“Vi na Nanisca um ser humano completamente realizado e uma mulher que estava aproveitando totalmente a sua força. Eu amo a força física dela e me vi naquilo. Eu sempre senti que tinha algo de errado com a minha feminilidade, porque eu não era pequena e esguia. Tem algo na Nanisca que é essa africana preta que se aceita como ela é, uma mulher sem os confinamentos do que encaramos que é ser uma mulher”, declarou Viola.