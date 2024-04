‘A Grande Conquista’: saiba tudo sobre o reality Apresentado por Rachel Sheherazade

O programa A Grande Conquista 2 estreia na segunda-feira, 22, na TV Record. Apresentado pela jornalista Rachel Sheherazade, o reality de confinamento mesclará famosos e anônimos para disputar um prêmio de R$ 1 milhão.

A atração, agora em sua segunda temporada, marca a volta de Sheherazade às telas após sua participação em A Fazenda. Veja como será A Grande Conquista:

Como funciona ‘A Grande Conquista’

O programa conta com duas fases. A primeira terá 100 participantes, tanto anônimos quanto famosos. Eles entrarão em uma vila e, por meio de provas, serão divididos em três casas (laranja, azul e verde).

Ao longo de 19 dias, os participantes enfrentarão provas para convencer o público de que merecem ir para a segunda etapa do reality show: a Mansão. Serão 5 “zonas de risco” (dinâmica de eliminação) para selecionar as 20 pessoas que avançam para a segunda fase.

Confinados, os participantes terão que enfrentar as Provas de Virada, festas e votações. No final, o público escolherá o campeão do programa.

Participantes

Entre os participantes confirmados, estão alguns nomes conhecidos. O reality terá Andreia de Andrade, ex-namorada do cantor Nahim; Tatiane Melo, ex-namorada de Babu Santana; Claudia Baronesa, mãe do MC Gui e participante de A Fazenda 14; e Fábio Gontijo, ex-marido de Jenny Miranda.

Como assistir

O programa começa nesta segunda, 22, às 22h30, na TV Record ou no streaming Playplus.