À frente do ‘Estrela da Casa’, Ana Clara encara primeiro voo solo no horário nobre da Globo

As mudanças na vida de Ana Clara foram radicais ao longo dos últimos seis anos. A apresentadora do “Estrela da Casa”, que entrou na televisão após participar da 18ª edição do “Big Brother Brasil”, não só passou a trilhar uma carreira na comunicação, mas também ganhou alguns traços importantes de maturidade. Em seu primeiro voo solo no horário nobre, Ana Clara celebra a tão aguardada chance de estar ao vivo diariamente na televisão aberta.

Ana Clara, apresentadora do Estrela da Casa – Foto: Divulgação/TV Globo

Previsto para terminar no início de outubro, o programa tem sofrido na audiência, conquistando média de 12 pontos na Grande São Paulo. No “Estrela da Casa”, os cantores são confinados e precisam batalhar pelas próprias carreiras enquanto enfrentam desafios de convivência e as surpresas mais inesperadas de uma grande competição.

Ana Clara surgiu para o grande público 24 horas, ao vivo, diante da tevê. A apresentadora integrou o elenco da 18ª edição do “Big Brother Brasil”, em que conquistou o terceiro lugar. Agora, Ana Clara retorna ao formato que a revelou na televisão aberta. “Nos últimos seis anos eu fiz muitos trabalhos aqui na Globo, e uma das coisas que mais me anima nesse projeto é estar ao vivo todos os dias”, afirma.

Desde sua chegada à Globo, o “Estrela da Casa” é o maior projeto que você assumiu. Como você encarou o convite para comandar um programa diário, 24 horas e no horário nobre da emissora?

Como Ana, me sentia muito preparada. Profissionalmente, também. A equipe do programa, os diretores, editores e produtores confiam no meu potencial, e isso me dá segurança. Também confio no que construí ao longo da minha carreira.

De que forma?

Como pessoa, eu mudei muito ao longo desses últimos anos. Também tive várias mudanças profissionais. Tudo para melhor. Aprendi a ser mais paciente, não esperar tanto das coisas. Me preparei bastante até chegar aqui. Passei por diversos programas dentro da casa. Fiz o “Panelaço ao Vivo”, participei de cobertura do “Rock in Rio”, o “Big Brother Brasil”. Nem o Tadeu está há tanto tempo no “BBB” quanto eu (risos). Trilhei um caminho para me preparar profissionalmente.

O que tem sido seu principal dilema ao longo do reality show?

Todo reality tem muitos desafios, cada dia é uma surpresa. Estamos lidando com pessoas e cada um se comporta de uma maneira diferente, cada um tem sua própria régua para medir o que é certo ou errado. No entanto, o maior desafio, honestamente, para mim, é a carga de trabalho. Mas, quanto a isso, já me organizei. Estou morando nos Estúdios Globo – brincadeira (risos). Estou muito feliz porque o “Estrela da Casa” é um passo profissional importante para mim.

Por quê?

Considero o “Estrela da Casa” a realização de algo em que venho trabalhando há muito tempo. Sempre que participava de entrevistas ou coletivas, nesses seis anos de televisão, era questionada sobre meus objetivos e sonhos. Minha resposta sempre foi que eu desejava ter um programa ao vivo e diário na Globo. Essa sempre foi a minha meta. A chegada do “Estrela” representa uma grande conquista profissional, um marco significativo.

Ao longo desses seis anos no vídeo, você encarou diversos momentos na tevê. Como lida com esses altos e baixos da trajetória artística?

Lidar com as expectativas das pessoas pode ser complicado. Quanto mais altas são as expectativas, mais tensos ficamos. É normal ter receio de não atender a isso.

É seu primeiro grande voo solo na televisão aberta. Como se preparou para esse momento?

No “Estrela da Casa”, eu sigo como em todos os outros programas que apresentei, sabe? Tenho refletido bastante sobre isso. Fico me questionando se preciso seguir algum padrão… No entanto, acho que minha autenticidade é minha principal característica. Sou muito espontânea e não gosto de planejar demais. Basta ligar o botão e estou apresentando; depois volto ao normal. O “Estrela” é um programa muito vivo.

Como assim?

É um programa diferente de tudo que eu já fiz. Não só por ser, de fato, um reality inédito, mas pela possibilidade que a gente tem de brincar com essa dinâmica musical. Tudo é muito novo e cheio de possibilidades para explorarmos. Estou amando os Workshops, as Oficinas, as Baladas… Sem contar os quadros do Festival e da Jam Session, é claro; esses dois são meus preferidos da semana.