À frente do decano ‘Globo Repórter’, Sandra Annenberg tem a chance de voltar às reportagens

São mais de 40 anos de carreira na tevê, entre aparições como repórter, âncora de telejornais, correspondente e até atriz. Mas Sandra Annenberg está longe de pensar em se afastar para descansar. A jornalista mostra uma empolgação típica de iniciante à frente do “Globo Repórter”, um dos programas mais tradicionais da televisão brasileira, que completa 51 anos em abril. E, jura, com disposição para ajudar a garantir a permanência dele na grade da Globo por mais décadas ainda. “Fazemos o nosso trabalho para que o público fique bem informado e possa relaxar também. É uma relação recíproca de amor. Estamos dando a largada para os próximos 50 anos”, exclama.

Na essência, o “Globo Repórter” é uma produção jornalística de pautas que podem mergulhar por diversos assuntos, passando por viagens capazes de transportar a quem assiste aos lugares mais deslumbrantes e curiosos do planeta. A nova temporada, que estreou em 16 de fevereiro, já desbravou os 150 anos da imigração italiana no Brasil, por exemplo. “Queremos levar o público a ter novas descobertas toda semana! Pensamos em uma diversidade de temas que certamente vai encantar e surpreender”, adianta, sobre novos temas possíveis para 2024.

Ao longo de uma trajetória de quatro décadas nas telas, Sandra ficou mais no estúdio do que nas apurações de rua. Desde cedo, se acostumou ao posto de apresentadora e de âncora de jornalísticos como o local paulista “SPTV”, o “Fantástico” e o “Jornal Hoje”, onde deu expediente por quase 20 anos, sendo a última passagem entre 2003 e 2019. “Passei praticamente toda a minha vida profissional no estúdio, nas bancadas, nos telejornais ao vivo. Fiz muita reportagem também, mas minha especialidade sempre foi a apresentação”, assume.

Agora, porém, com a proposta de dar mais dinamismo ao trabalho no “Globo Repórter” – e, claro, por ter mais tempo livre, já que se trata de um semanal com cerca de uma hora de duração –, Sandra tem ainda mais chances de exercitar seu faro para as notícias fora da emissora. “Estou amando! O ‘Globo Repórter’ me dá a oportunidade de voltar às ruas e de ter novas experiências. Depois de 33 anos de jornalismo, experimentar novos desafios é muito bom”, entrega.

Esse contato mais próximo com o público que a vê no comando do “Globo Repórter” não propicia apenas uma experiência diferente de trabalho. Quando sai para fazer matérias, entrevistar personagens e conhecer os lugares que viram pauta na produção, ela também aproveita para entender melhor como funciona a relação de quem assiste ao programa com o que ele normalmente aborda.

“É uma honra fazer parte de um programa que está há 50 anos no ar. Nas ruas, enquanto faço as reportagens, sinto que o ‘Globo Repórter’ é uma instituição nacional. Percebo que todo brasileiro sente que o programa faz parte da sua vida e eles têm razão”, afirma, entregando o que o público pode esperar da atual temporada. “Lugares que vamos desbravar, delícias produzidas no Brasil, gente que preserva a cultura, as tradições e o meio ambiente. Espero que o público sinta tanto prazer em assistir quanto nós temos em fazer”, torce.

“Globo Repórter” – Globo – Sexta-feira, na faixa das 23h.