‘A Freira 2’ chega aos cinemas com um novo capítulo do demônio Valak

O lançamento que promete aterrorizar o público chega nesta quinta-feira (7) aos cinemas brasileiros. A Freira 2, novo longa do universo Invocação do Mal, estreia dando continuidade à história de Irmã Irene lutando contra Valak.

“Esse demônio foi um anjo um dia rejeitado por Deus, destituído do seu poder. Mande essa coisa de volta para o inferno” são os dizeres de um padre sobre a freira demônio, Valak, que agora amedronta os personagens em um colégio interno só para meninas.

Valak volta a assombrar as telonas em um embate com Irmã Irene – Foto: Cortesia da New Line Cinema e Warner Bros

Sequência do sucesso de 2018, A Freira 2 se passa quatro anos após os eventos ocorridos em seu antecessor e traz, novamente, a Irmã Irene (Taissa Farmiga) como ponto central de um roteiro assustador, enfrentando a força demoníaca de Valak.

No primeiro filme da franquia, Irene, uma então noviça prestes a confirmar seus votos e enfim se tornar uma irmã, é enviada junto a um padre (Demian Bichir) – que tem um passado atormentado – a um mosteiro na Romênia, onde uma freira enclausurada se matou.

Juntos, descobriram um segredo profano da ordem. Arriscando não só as próprias vidas, mas a fé e as suas almas, eles enfrentam uma força malévola na forma da mesma freira demoníaca que aterrorizou o público pela primeira vez em “Invocação do Mal 2”, Valak. O mosteiro se torna um terrível campo de batalha entre os vivos e os condenados.

Além de Farmiga, Jonas Bloquet também retorna como Maurice Theriault no novo longa. O filme também conta com as participações de Storm Reid (“Uma Dobra no Tempo”, “Euphoria”) e Anna Popplewell (“As Crônicas de Nárnia”), ambas estreantes na franquia.

Universo Invocação do Mal

“The Conjuring Universe”, o Universo Invocação do Mal em português, é uma franquia de terror estadunidense. O primeiro filme, que leva o mesmo nome do universo, assim como suas sequências, é baseado na dramatização de casos reais do casal de investigadores de fenômenos paranormais e autores associados à assombrações Ed e Lorraine Warren.

A série principal mostra as empreitadas do casal tentando ajudar pessoas que estavam sendo assombradas ou possuídas por espíritos malignos. A Freira, assim como o filme Annabelle, são longas derivados de Invocação do Mal que revisitam e contam a história de origens de entidades que os Warrens toparam durante sua trajetória.

“A Freira 2” faz parte do “The Conjuring Universe”, o Universo Invocação do Mal, a franquia mais lucrativa do gênero terror – Foto: Bruno Calvo

O Universo Invocação do Mal é a franquia de terror de maior bilheteria da história, com mais de US$ 2 bilhões em todo o mundo. Globalmente, quatro títulos do arrecadaram mais de US$ 300 milhões em todo o mundo cada, sendo eles: A Freira, Invocação do Mal 2, Invocação do Mal, e Annabelle: Criação.

“A Freira” é o filme mais lucrativo da franquia, com mais de US$ 366 milhões em todo o mundo.

