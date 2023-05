Cultura ‘A flor do Buriti’: filme brasileiro com elenco indígena ganha prêmio no Festival de Cannes

O filme A Flor do Buriti ganhou o prêmio de melhor equipe na mostra Um Certo Olhar (Un Certain Regard), do Festival de Cannes, nesta sexta-feira, 26. A coprodução entre Brasil e Portugal foi dirigida por João Salaviza e Renée Nader Messora, que venceram o Prêmio Especial do Júri da mesma mostra em 2018, com A Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos. Ambas produções foram desenvolvidos ao lado dos krahôs, povo indígena do Tocantins que emprestou sua cultura para a obra. A premiação principal do evento, que inclui a entrega da Palma de Ouro, será neste sábado, 27.

O longa retrata a luta pela terra e as diversas formas de resistência implementadas pela comunidade da aldeia Pedra Branca, do povo Krahô. Sonia Guajajara, hoje ministra dos Povos Indígenas, é uma das lideranças retratadas em cena.

A produção opera no limiar entre ficção e realidade ao registrar a tensão entre os povos da floresta e os “cupe”, os não indígenas, que com frequência invadem suas terras para desmatar e alimentar o tráfico de animais silvestres.

O troféu principal ficou com How to Have Sex, de Molly Manning Walker. Augure levou o prêmio nova voz; Goodbye Julia, o liberdade; The Mother of All Lies, o de direção, e Hounds, o do júri.

O ator americano John C. Reilly foi o presidente do júri este ano, que teve como membros a diretora francesa Alice Winocour, a atriz alemã Paula Beer, a diretora francesa-cambojana Davy Chou e a atriz belga Émilie Dequenne.

Na premiação principal do Festival de Cannes, que inclui a entrega da Palma de Ouro neste sábado, dois brasileiros estão na disputa: Karim Aïnouz, que dirige o longa britânico Firebrand; e Carol Duarte, protagonista do italiano La Chimera. Karim é o único brasileiro que já venceu o prêmio principal da mostra Um Certo Olhar. A vitória aconteceu com A Vida Invisível, em 2019.

Considerada a segunda principal seção do evento francês, a mostra premia cineastas que estão em começo de carreira.