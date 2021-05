À flor da pele

Letícia Colin é uma atriz intensa. Na ânsia de se aproximar do universo de suas personagens, ela não mede esforços para se embrenhar na teoria e na prática das histórias que retrata no vídeo.

Em “Onde Está Meu Coração?”, original Globoplay, a atriz vive Amanda, uma médica imersa no tortuoso universo da dependência química. Além das habituais referências e pesquisas para a série, Letícia contou com uma ajuda muito próxima para compreender a trajetória de Amanda.

A atriz vive Amanda, uma médica imersa no tortuoso universo da dependência química – Foto: Divulgação / TV Globo

Fábio Assunção, seu colega de elenco, esteve o tempo todo ao lado da atriz para sanar as mais diversas questões e dúvidas sobre a temática. O intérprete do médico David, pai da protagonista, enfrentou durante anos a dependência química e, em 2019, quando a série foi gravada, ele estava no início de um processo de recuperação.

“Pude acompanhar, com o Fábio, uma reunião do NA (Narcóticos Anônimos). Ele me pegou pela mão e fomos. Tirei várias dúvidas de como funcionava esse sistema. Poder conversar com o Fábio foi ótimo. Ele sabe muito sobre o tema, tem muita propriedade para falar sobre legislação e toda essa parte mais burocrática e teórica”, explica.

O período de pesquisas de Letícia foi ainda mais além. Ela esteve na região da cracolândia, área do centro de São Paulo onde se desenvolveu um intenso tráfico de drogas. Lá, a atriz conversou com usuários de crack e mudou sua visão de mundo sobre a temática.

“Percebi que é um lugar de afeto, família. Aquelas pessoas se protegem, têm seus sonhos. São filhos, irmãos, pais… Fiquei muito comovida com cada história que conheci ali. A cracolândia é um local de resistência. Não estive lá como alguém que vai a um zoológico. Conheci e escutei pessoas. Respeito profundamente cada pessoa que sentou comigo lá e me deu um minuto de atenção”, defende.

TRAMA

Na história assinada por George Moura e Sergio Goldenberg, Amanda é uma médica idealista e apaixonada pela profissão, vindo de uma família estruturada e amorosa. Ao se ver imersa na dependência química, ela acaba carregando junto consigo todos os que ama. Do ponto de vista material, sempre teve tudo, mas acaba encontrando na droga um alívio para o seu próprio abismo existencial.

“O ser humano é vulnerável e isso é lindo, é o que nos faz identificar com o outro, abandonar as nossas defesas, pedir ajuda. A nossa capacidade de amar vem de ser vulnerável. E a vulnerabilidade é o que nos fragiliza também, nos confunde, nos angustia, nos desencoraja, nos aprisiona. Acho que lidamos muito mal com a vulnerabilidade. O mundo condena a vulnerabilidade do outro, aponta como uma fraqueza, como uma displicência, sendo que isso é a única condição que nos faz todos iguais”, afirma Letícia, que também se preocupou em aprender todos os jargões e técnicas médicas.

“Fiz um laboratório bem legal no Sírio Libanês e no Hospital das Clínicas. Na época, eu sabia fazer uma ótima massagem cardíaca. Hoje já não garanto (risos)”, brinca.

Aos 31 anos, Letícia tem sido cautelosa com seus projetos na pandemia. Nos últimos meses, ela participou de produções, como “Diário de Um Confinado” e gravou a nova temporada de “Sessão de Terapia”, que ainda não tem data definida para entrar no catálogo do Globoplay.