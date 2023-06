Cultura A Feira do Livro retorna com mais atrações internacionais

A Feira do Livro abre sua segunda edição nesta quarta, 7, na Praça Charles Miller, em São Paulo, sem a presença de Davi Kopenawa. O líder indígena estaria na mesa de abertura, às 19h, mas cancelou sua participação por causa do assassinato de sua ex-nora, a tradutora e intérprete da língua Yanomami Angelita Prororita Yanomami.

Até domingo, 11, o público poderá visitar tendas das editoras, comprar livros e participar de debates e sessões de autógrafos. A entrada é gratuita e a previsão é de tempo bom até o fim do evento. Organizada pela Associação Quatro Cinco Um, a Feira do Livro 2023 terá 150 expositores, entre editoras, livrarias e sebos e 60 autores.

DESTAQUES

Patricia Hill Collins, uma das mais influentes pensadoras da atualidade, a francesa Fatima Dass, autora de A Última Filha, o americano Jericho Brown, o suíço Max Lobe e o francês Abdellah Taïa são alguns dos destaques internacionais. Entre os brasileiros, estarão Sueli Carneiro, Bianca Santana, João Silvério Trevisan, Rita Carelli, Geovani Martins, Geni Guimarães, Eliane Marques, Milton Hatoum e o best-seller Itamar Vieira Junior, autor de Torto Arado.

Alguns livros estarão em promoção, mas este não é o foco do evento, segundo Paulo Werneck, da Associação Quatro Cinco Um e diretor-geral da feira ao lado de Álvaro Razuk, da Maré Produções. “Cada expositor poderá oferecer descontos a seu critério, e sabemos que alguns farão isso, mas não é uma obrigação como em outras feiras”, disse.

Werneck comenta ainda que a organização buscou, nesta nova edição, “melhorar a experiência do público em tudo o que foi possível, com oferta mais diversificada de alimentação, oficinas e mediações de leitura para crianças”.

“Estamos felicíssimos com a feira. Assim mesmo, no superlativo. No ano passado, fomos umas das primeiras editoras a aderir. Este ano idem. São Paulo merecia uma feira assim, nos moldes da Feira do Livro de Lisboa”, conta Simone Paulino, da Nós.

RELEVANTE

Silvio Testa, sócio-editor da Instante, comenta que a edição de 2022 foi relevante tanto para dar visibilidade ao mercado editorial quanto para a venda de sua editora. “A nova edição será uma oportunidade ainda melhor para falar com os leitores e apresentar lançamentos e também os livros que estão por vir.”

Rita Mattar, editora da Fósforo, também destaca a edição passada. “Considerando o sucesso do ano passado e a forte adesão da comunidade editorial este ano, estamos animadas para a segunda edição da Feira, tanto pelo potencial de vendas quanto pela inclusão de um novo evento no calendário cultural da cidade.”

Um dos maiores nomes da literatura para crianças, Ruth Rocha, de 92 anos, será homenageada por sua editora, a Salamandra, com uma tenda exclusiva onde o visitante poderá conhecer ou relembrar suas 141 obras. Na tenda haverá, ainda, uma capa gigante de Marcelo, Marmelo, Martelo para quem quiser fazer uma foto ao lado de um dos maiores sucessos de Ruth Rocha.

DESTAQUES

Quarta-feira, dia 7

O Espírito da Floresta, com a participação de Tom Phillips, Hanna Limulja e Xavier Bartaburu. Palco da Praça, 19h

Quinta-feira, dia 8

Da Cozinha ao Boteco, com Bela Gil, Néli Pereira e Clarice Reichstul. Palco da Praça, 10h

Homenagem a Pelé, com Luiz Antonio Simas, Lorenzo Mammi e Anita Efraim. Auditório

Armando Nogueira, 12h15

Meu Irmão, Eu Mesmo, com João Silvério Trevisan e Renan Quinalha. Palco da Praça, 17h

Continuo Preta, com Sueli Carneiro, Bianca Santana

e Juliana Borges. Palco da

Praça, 19h

Sexta-feira, dia 9

Vamos Voltar a Falar na Morte? Ginevra Lamberti e Camila Appel. Palco da Praça, 10h

Na Escuta, com Maria Stockler Carvalhosa e Isabel Teixeira. Palco da Praça, 13h30

Bem Mais que Ideias, com Patricia Hill Collins e Semayat Oliveira. Palco da Praça, 15h

A Tradição, com Jericho Brown e Stephanie Borges. Palco da Praça, 17h

São Paulo e Rio em Verso e Prosa, com Geovani Martins, Luiza Romão e Luciana Araújo Marques. Palco da Praça, 19h

Sábado, dia 10

Louças de Família, com Geni Guimarães, Eliane Marques e Luana Chnaiderman. Palco da Praça, 11h45

A Era da Incerteza Digital, com Eugênio Bucci e Beatriz Muylaert. Auditório Armando Nogueira, 12h15

As Mil Vidas de Fernando Pessoa, com Richard Zenith e Lira Neto. Palco da Praça, 15h

O Mal-Estar do Passado,

com Samir Machado de Machado, Antônio Xerxenesky

e Marilia Kodic. Auditório

Armando Nogueira, 15h15

De um Defeito de Cor a Salvar o Fogo, com Itamar Vieira Júnior, Ana Maria Gonçalves e Adriana Ferreira Silva. Palco da Praça, 19h

Domingo, dia 11

O Pacto da Branquitude, com Cida Bento, Winnie Bueno

e Juliana Borges. Palco da

Praça, 10h

Relatos de um Certo País, com Milton Hatoum e Roberta Martinelli, em estreia de novo programa da Rádio Eldorado. Palco da Praça, 11h45

Retratos Falados, com Bob Wolfenson e Renato Parada. Auditório Armando Nogueira, 12h15

A Tua Mais Completa Tradução, com Paula Lima, Tiê e

Tulipa Ruiz. Palco da Praça, 13h30

A Liberdade Total, com Pablo Katchadjian e Joca Reiners Terron. Auditório Armando Nogueira, 15h15

Tirando Tudo, Tá Tudo Bem, com Pedro Vinicio, Laerte e Fernando Luna. Auditório

Armando Nogueira, 17h15

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.