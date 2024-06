A Feira do Livro: lista de autores tem de Christian Dunker a Jeferson Tenório; veja programação

A Feira do Livro 2024, evento literário que acontece entre os dias 29 de junho e 7 de julho na Praça Charles Miller, em São Paulo, já tem a programação completa definida. A lista de autores participantes inclui nomes como Christian Dunker, Jeferson Tenório, Tatiana Salem Levy, Rubens Ricupero, Hannelore Cayre e Stênio Gardel – veja na íntegra abaixo.

O festival, que está em sua terceira edição, contará com cerca de 150 expositores entre editoras de todos os portes, livrarias e outras organizações do mercado do livro. Neste ano, a Feira aumenta de cinco para nove dias, permitindo maior número de atividades, oficinas, mesas de discussão e sessões de autógrafos. Os bate-papos serão transmitidos simultaneamente no canal do evento no YouTube.

Realizado pela Associação Quatro Cinco Um e pela Maré Produções, o festival literário vai promover a apresentação dos autores em dois ambientes: o Auditório Armando Nogueira, que fica dentro do Museu do Futebol, e o Palco da Praça, que será montado na rua. Depois, haverá sessões de autógrafo na Tenda de Autógrafos Dois Pontos, livraria oficial da Feira. Além disso, três novos palcos menores, chamados de Tablados Literários, terão atividades promovidas pelos expositores.

No sábado, 29, o evento abre já com a participação da francesa Hannelore Cayre, autora do premiado A Patroa, em conversa mediada por Eduardo Muylaert. A escritora está em turnê pelo Brasil – já passou por festivais no Paraná e Minas Gerais e, na quarta, 26, participa de uma sessão de A Dona do Barato (filme inspirado em A Patroa) em Brasília, no Ciné Le Corbusier, às 19h. A participação na Feira do Livro encerra a passagem da autora pelo País.

O primeiro dia também terá mesas com o psicanalista Christian Dunker e a escritora Natalia Timerman, Rubens Ricupero, ex-ministro da Fazenda, o português Rui Tavares, o músico Martinho da Vila e o escritor cearense Stênio Gardel, vencedor do National Book Awards, importante prêmio literário dos EUA. Os destaques do domingo, 20, incluem Nara Vidal, Tatiana Salem Levy e a argentina Camila Sosa Villada.

Nos dias de semana, Jeferson Tenório (autor de O Avesso da Pele, que esteve envolvido em casos de censura nos últimos meses) participa, na segunda, 1º, de mesa com outros escritores brasileiros para homenagear Porto Alegre. A cidade é sede de uma feira literária que inspirou a criação dA Feira do Livro e sofre com enchentes desde maio. Gregório Duvivier e Bruna Beber e o cantor Nando Reis também estarão na Feira na quarta, 3, e quinta, 4, respectivamente.

O historiador americano Henry Louis Gates Jr. e a caribenha Jamaica Kincaid participam de mesa de conversa no sábado, 6. No mesmo dia, estarão no evento o romancista americano Jabari Asim, a escritora argentina Camila Fabbri e o mato-grossense Joca Reiners Terron, autor de Onde Pastam Os Minotauros. No domingo, 7, destaque para Maria Adelaide Amaral e Ivan Angelo.

A Feira do Livro terá uma ação de coleta de livros, com o objetivo de repor o acervo de bibliotecas escolares e comunitárias do Rio Grande do Sul afetas pelas chuvas. O evento terá duas tendas de coleta e vai aceitar exemplares de literatura, literatura infantil e juvenil, quadrinhos e gibis novos e usados que estejam em bom estado. Confira a programação completa, com horários e locais:

Programação dA Feira do Livro 2024:

Sábado, 29 de junho

10h, no Palco da Praça: Abertura

10h15, no Auditório Armando Nogueira: Hannelore Cayre. Mediação: Eduardo Muylaert . Apoio: Embaixada da França no Brasil

11h45, no Palco da Praça: Christian Dunker e Natalia Timerman. Mediação: Tati Bernardi

12h, no Auditório Armando Nogueira: Rui Tavares e Sergio Fausto. Mediação: Camila Rocha. Apoio: Instituto Camões

13h30, no Palco da Praça: Lenora de Barros. Mediação: Ana Carolina Ralston. Parceria: ArPa

14h, no Auditório Armando Nogueira: Rubens Ricupero.

15h15, no Palco da Praça: Bernardo Esteves e Adriana Abujamra. Mediação: Eduardo Neves

15h30, no Auditório Armando Nogueira: Neca Setubal, Inês Lafer e Carol Pires

17h, no Palco da Praça: Martinho da Vila. Mediação: Adriana Couto

17h30, no Auditório Armando Nogueira: Betina González e Andrea del Fuego. Mediação: Beatriz Muylaert

19h, no Palco da Praça: Stênio Gardel. Mediação: Schneider Carpeggiani

Domingo, 30 de junho

10h, no Palco da Praça: Marcelo Viana Mediação: Bernardo Esteves

10h15, no Auditório Armando Nogueira: Nara Vidal. Mediação: Eliana Alves Cruz. Patrocínio: TV Brasil

11h45, no Palco da Praça: Rui Tavares. Mediação: Sofia Nestrovski. Apoio: Instituto Camões

12h, no Auditório Armando Nogueira: Alice Carvalho e Beatriz Bracher

13h30, no Palco da Praça: Iara Biderman e Odorico Leal. Mediação: Maria Carvalhosa

14h, no Auditório Armando Nogueira: Caetano W. Galindo. Mediação: Eliana Alves Cruz. Patrocínio: TV Brasil

15h, no Palco da Praça: Rita Lobo. Mediação: Isabelle Moreira Lima

15h30, no Auditório Armando Nogueira: Adelaide Ivánova e Mar Becker. Mediação: Irene de Hollanda

17h, no Palco da Praça: Tatiana Salem Levy e Claudia Piñero. Mediação: Paula Sacchetta

17h30, no Auditório Armando Nogueira: Caetano W. Galindo e Marcos Bagno. Mediação: Luana Chnaiderman

19h, no Palco da Praça: Camila Sosa Villada. Mediação: Adriana Ferreira Silva

Segunda, 1 de julho

15h, no Palco da Praça: Edneia Gonçalves, Eugênio Lima. Mediação: Bianca Santana

16h30, no Palco da Praça: Seminário Livro, leitura e bibliotecas Ana Carolina Carvalho, Morgana Kretzmann. Mediação: Dianne Melo

19h, no Palco da Praça: Mar Becker, Jeferson Tenório, Clara Averbuck, Veronica Stigger, Morgana Kretzmann e Paulo Scott. Mediação: Titi Müller

Terça, 2 de julho

16h30, no Palco da Praça: Seminário de livro, leitura e biblioteca Aline Frederico, Debora Vaz. Mediação: Patricia Auerbach

19h30, no Palco da Praça: Luiz Antonio Simas, Sérgio Rodrigues e Daniel Kondo

Quarta, 3 de julho

16h30, no Palco da Praça: Seminário de livro, leitura e biblioteca Renato Gama, Waldete Tristão. Mediação: Neide Almeida

19h15, no Palco da Praça: Gregório Duvivier e Bruna Beber. Mediação: Fernando Luna

Quinta, 4 de julho

16h30, no Palco da Praça: Seminário de livro, leitura e biblioteca Lara Rocha, Fernanda Sousa. Mediação: Janine Durand

18h, no Palco da Praça: Nando Reis. Mediação: Roberta Martinelli

19h30, no Palco da Praça: Rodrigo Hübner Mendes e Walter Casagrande.

Sexta, 5 de julho

15h, no Palco da Praça: Lucas Rocha e Aline Zouvi. Mediação: Clara Rellstab

16h30, no Palco da Praça: Seminário de livro, leitura e biblioteca Diana Navas, Ana Barbara. Mediação: Marisa Lajolo

18h, no Palco da Praça: Juliana Borges

19h30, no Palco da Praça: Rashid, Mel Duarte. Mediação: Iza Moi

Sábado, 6 de julho

10h, no Palco da Praça: Lilia Guerra. Mediação: Roberta Martinelli

10h15, no Auditório Armando Nogueira: Henry Louis Gates Jr., Jamaica Kincaid. Mediação: Flavia Lima

11h45, no Palco da Praça: Juliana Borges, Clayton Nascimento.

12h, no Auditório Armando Nogueira: Dan, Bruno Paes Manso. Mediação: Amauri Arrais

13h30, no Palco da Praça: Sérgio Vaz. Mediação: Camilla Dias

14h, no Auditório Armando Nogueira: Michel Nieva e Joca Reiners Terron. Mediação: Schneider Carpeggiani

15h, no Palco da Praça: José Henrique Bortoluci e Julia de Souza. Mediação: Paulo Roberto Pires

15h30, no Auditório Armando Nogueira: Camila Fabbri

17h, no Palco da Praça: James Green e Renan Quinalha. Mediação: Helena Vieira

17h30, no Auditório Armando Nogueira: Jabari Asim.

19h, no Palco da Praça: Marcelo Rubens Paiva e Luiz Felipe de Alencastro. Mediação: Patricia Campos Mello

Domingo, 7 de julho

10h, no Palco da Praça: Geni Núñez e Vera Iaconelli. Mediação: Martha Nowill

11h45, no Palco da Praça: Maria Adelaide Amaral e Ivan Angelo. Mediação: Marta Góes

12h, no Auditório Armando Nogueira: Rita Kohl e Luara França.

14h, no Auditório Armando Nogueira: Ana Flávia Magalhães e Hebe Mattos

15h, no Palco da Praça: João Moreira Salles e Pablo L.C. Casella. Mediação: Maria Guimarães

15h30, no Auditório Armando Nogueira: Pádua Fernandes. Mediação: Luciana Reis

17h, no Palco da Praça: Rosa Freire dAguiar.

17h30, no Auditório Armando Nogueira: Silvana Tavano. Mediação: Iara Biderman

A Feira do Livro – Serviço

Data: de 29 de junho a 7 de julho de 2024

Local: Praça Charles Miller – Pacaembu – São Paulo/SP

Entrada Gratuita