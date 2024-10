A Fazenda: Zé Love, Sidney e Sacha discutem

A tarde de segunda-feira, 21, no reality show A Fazenda, rendeu confrontos. Na véspera da formação da Roça, que ocorre nesta terça-feira, 22, Sacha Bali, um dos alvos de diversos peões na casa, discutiu com Zé Love e Gizelly Bicalho, e foi assunto entre Sidney Sampaio e seus aliados.

No domingo, 20, Gui Vieira ganhou a Prova de Fogo, o que fez com que os perdedores jogassem Sacha pela quarta semana seguida na Baia. O peão entrou em algumas discussões na segunda-feira, sendo uma delas com Zé Love, com quem tem constantes trocas de farpas.

Zé Love disse para Sacha: “Você dá laudo para as pessoas. Se coloca superior a todo mundo … Você é um coitado”. Ambos trocaram xingamentos.

Além do ex-jogador, o ator também não passou impune nas críticas de Gizelly, que também foi alvo de discussões com MC Zaac e Yuri Bonotto na segunda-feira.

A peoa argumentou que Sacha não cuidava dos animais, ao que ele respondeu: “Não gosto de olhar para a sua cara. Você me colocou na Baia e não desceu para ajudar ninguém … Eu passei a manhã inteira ajudando a cuidar dos animais”.

Ele discutiu com Sidney durante a tarde. O confronto foi acalorado, e Sidney chamou Sacha de “rato” e “covarde”. Sacha pediu para que conversassem com respeito.

“Late mais alto, Sidney”, completou Sacha, que disse também que o peão copia as críticas e xingamentos de Zé Love.

Sacha foi alvo de comentários de Sidney e de seus aliados em uma conversa. “Ele está se achando cada vez mais”, disse. Os peões presentes na casa da árvore chamaram Sacha de “coitado”.

“É essa narrativa que ele está construindo, de coitadinho, que a casa inteira está contra ele”, completou Vanessa Carvalho. Sobre os embates, Sacha desabafou posteriormente com Yuri sobre as tretas com outros participantes. Ele comentou que se sente atacado: “São 16 contra mim”.

“Eles gostam de inventar coisa”, aconselhou Yuri sobre Gizelly, Zé Love e Sidney.

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais