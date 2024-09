'A Fazenda': veja quem são os peões que irão disputar a Prova do Fazendeiro - O Liberal

A primeira Prova do Fazendeiro da Fazenda, que ocorre nesta quarta-feira, 18, teve seus peões definidos no dia anterior, por meio de uma seletiva. O reality show da Record reuniu metade dos 20 participantes do programa, que é apresentado por Adriane Galisteu.

Os peões que participarão da prova são: Babi Muniz, Fernanda Campos, Flor Fernandez, Flora Cruz, Gilson de Oliveira, Júlia Simoura, Juninho Bill, Vanessa Carvalho, Raquel Brito e Zé Love.

A decisão começou por meio de um sorteio entre os moradores da sede, em que foram separados dois times, divididos entre os “fracos” e “fortes”. Depois da divisão, ambos os times disputaram uma prova. A equipe “fraca” ganhou, o que lhes concedeu o direito de participar da Prova do Fazendeiro, e de colocar os “fortes” para votarem em quem deveria dormir na Baia.

Por meio da votação, eles escolheram Sidney Sampaio, Sacha Bali, Fernando Presto e Gui Vieira para dormir na Baia.

O reality também colocou os moradores do paiol na berlinda: apenas os quatro mais votados se manterão na disputa.

A Fazenda vai ao ar todos os dias, às 22h30, na RecordTV. O reality é apresentado por Adriane Galisteu e estreou na segunda-feira, 16, em sua 16ª edição.

Como será o resto da semana de A Fazenda 16′

Nesta quarta-feira, será disputada ao vivo a primeira Prova do Fazendeiro da temporada, da qual participarão os participantes que se classificarem na seletiva da terça-feira. O Fazendeiro, além de imune, delega as tarefas aos colegas de confinamento.

Na quinta-feira, 19 será revelado quais são os integrantes do Paiol que integrarão oficialmente o elenco do programa. Na sexta, 20, com o grupo completo, os participantes curtem a primeira festa da edição – que será recapitulada no programa do sábado. No domingo, o primeiro fazendeiro vai poder escolher quem o acompanhará no Rancho do Fazendeiro, ambiente mais reservado onde aliados podem planejar estratégias e descansar.

Após a semana de estreia, o programa segue o seguinte cronograma:

– Segunda-feira: Prova de Fogo, em que os peões disputam o Poder do Lampião, que concede o poder de intervir na formação da roça;

– Terça-feira: Formação da Roça ao vivo;

– Quarta-feira: Prova do Fazendeiro ao vivo;

– Quinta-feira: Eliminação ao vivo;

– Sexta-feira: Repercussão da eliminação e início da festa;

– Sábado: Exibição da festa;

– Domingo: Rancho do Fazendeiro.

