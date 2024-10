‘A Fazenda’: Vanessa Carvalho bate o sino e ameaça desistir

A Fazenda rendeu discussões e decisão na Prova de Fogo no domingo, 13. Vanessa Carvalho bateu o sino de desistência, mas reconsiderou a decisão, após ser apontada por “fazer jogo duplo” por outros participantes. Já na prova, Sidney venceu e os peões já se encaminharam para a baia.

A desistência de Vanessa não foi captada pelas câmeras da Playplus, mas foi relatada por ela. A peoa explicou que “teve uma conversa com a produção”, e resolveu ficar.

Alguns participantes se preocuparam com a peoa, como Zé Love, que a aconselhou. Entretanto, antes da tentativa de desistência, Vanessa foi acusada por ele de fazer “jogo duplo” e por ter “vendido seu voto” para Júlia.

A conversa sobre a baia desembocou em uma discussão generalizada. Luana Targino e Gizelly Bicalho se posicionaram contra Vanessa, que explicou saber “muita coisa dos participantes”.

Gizelly disse: “Todo mundo fala de você porque ninguém aguenta mais essa palhaçada”.

Mais tarde, durante a noite, ela se justificou: “Estavam querendo que eu votasse em conjunto, e no dia seguinte estavam querendo me colocar na baia. Como alguém quer que eu voto e quer me colocar na baia? Falei: ‘meu voto é decisivo, então não me coloca na baia'”.

Gizelly também discutiu com a peoa. Ela discordou das atitudes de Vanessa no jogo. “Você não tem que combinar jogo com todo mundo. Você tem que escolher”, disse a advogada.

“Pelo menos eu não sou falsa”, retrucou Vanessa.

Prova de Fogo

Durante a tarde deste domingo, na Prova de Fogo, os peões que integrariam a baia também foram escolhidos, além do vencedor que recebe os poderes do lampião, Sidney. Ele recebeu o poder de anular todos os votos recebidos por um peão, segundo Adriane Galisteu, apresentadora do programa.

A dinâmica foi disputada em duplas por meio de um sorteio. Julia, Sacha e Flora, os perdedores, deverão dormir na baia. Eles deveriam também escolher outro peão para ficar no local, e a decisão foi unânime por Vanessa.

Gizelly e Zaac

Também houve clima de romance durante a festa de sábado, 12, no reality: Zaac e Gizelly se beijaram. Entretanto, Luana discutiu com o casal. Segundo ela, Gizelly teria dito que ela atrapalhou o beijo, e pediu satisfações para ambos. A advogada retrucou que teria ficado apenas “tímida”.

Luana ficou agitada e gritou para que Zaac fosse reclamar com Gizelly. “Você está surdo? Ela acabou de assumir que falou. Fale para ela!”, disse.