‘A Fazenda’: Fernando Presto, Juninho Bill e Larissa Tomásia estão na estão na 2ª roça

Na dinâmica da noite desta quarta-feira, 2, além dos três participantes da berlinda desta semana, Julia venceu a Prova do Fazendeiro e conseguiu escapar da possibilidade de ser eliminada do programa. Agora, Fernando, Juninho e Larissa terão que torcer para não serem os menos votados a ficarem na casa.

Como foi a dinâmica da Roça?

Antes de tudo, a apresentadora Adriane Galisteu desmascarou o plano de Sacha, que estava com os poderes do lampião. No início do programa, ela mostrou quando Sacha e Larissa combinam sinais para que ele passasse informações. Em seguida, ela deu um sermão que alcançou todos os participantes.

“A gente acabou de ver o momento em que você e a Larissa combinaram sinais sobre o poder do lampião. Como você passou pra Larissa, os poderes de hoje são cancelados. A gente está de olho em tudo. Esse jogo tem regras e elas têm que ser respeitadas”, comentou Galisteu ao vivo.

Primeiro, Flor, que tem o chapéu, indicou Júlia. Logo em seguida, os peões votaram e, com 11 votos, Juninho sentou no segundo banco da roça. Por ter sido o mais votado pela casa, Juninho teve que puxar uma pessoa. O peão escolheu Larissa. Na dinâmica do Resta Um, Fernando acabou ocupando o último lugar na Roça e vetou a participação de Larissa na Prova do Fazendeiro, vencida por Julia, que escapou da berlinda.

Após vencer a prova, Julia se tornou a nova fazendeira, ganhou imunidade e o poder de indicar alguém na próxima roça.