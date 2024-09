‘A Fazenda’: após acusações de preconceito, Record adverte peões e equipe de Flor se pronuncia

Após uma briga acalorada e troca de xingamentos entre Flor Fernandez, Flora Cruz e Suelen Gervásio, os peões de A Fazenda 16 levaram um puxão de orelha da produção da TV Record. Na tarde desta segunda-feira, 23, todos os confinados foram reunidos na sala para um aviso sobre respeito e inclusão.

“Atenção, peões. No mundo de hoje, preconceitos de qualquer tipo são inadmissíveis. É dever de todos cuidarmos de nossas palavras e atitudes. Palavras preconceituosas ferem, e não adianta dizer que não foi essa a intenção. Vamos todos nos esforçar para criar um ambiente de respeito e inclusão. Obrigado”, dizia a mensagem exibida em um telão.

Flor Fernandez foi acusada de racismo e gordofobia por falas emitidas na noite do último domingo. A equipe da ex-assistente de palco de Silvio Santos se pronunciou nas redes sociais da peoa. “Informamos que todas as medidas judiciais cabíveis serão tomadas diante das falsas acusações em seu desfavor. Ressaltamos que, em nenhum momento, a artista Flor Fernandez ofendeu ou incorreu em qualquer crime durante sua participação no reality”, diz o comunicado da assessoria jurídica da apresentadora.

Na noite de segunda-feira, Flor procurou Suelen para se desculpar por ter cantado a música Xô Satanás durante a briga entre as duas. “Quero te pedir desculpa pela musiquinha, tá? Eu não fiz nada por mal, mas é todo direito seu de ficar brava. Fui bem infantil”, disse a apresentadora. “Admiro você pedir desculpa aqui sem precisar de um ao vivo pra fazer isso”, respondeu a modelo. “Obrigada por ser gentil e ainda me ouvir”, finalizou Flor.

Relembre o que aconteceu

A discussão começou depois da Prova de Fogo, com um desabafo da filha de Arlindo Cruz sobre comentários de Flor que a deixaram abalada. “Ela colocou meu peso como condição para conseguir fazer ou não a prova. Ela falou para a Luana que me carregou, falou que eu não consegui ficar de joelhos na hora que ela falou; eu não tinha porque ficar de joelhos”.

Suelen Gervásio também se envolveu na briga e disse que não gostou de ter sido chamada de “morena” por Flor. Ela também mencionou uma história que teria sido contada pela ex-assistente de palco sobre sua irmã e foi desmentida. Nesse momento, as duas começaram a gritar e tiveram que ser separadas pelos outros peões. A gota dágua foi quando Flor disse que a modelo estava com “Satanás no ouvido” e começou a cantar Xô Satanás, da banda Asa de Águia. “Ignorante, racista! Demônio quem tem é você!”, rebateu Suelen.