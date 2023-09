A Fazenda 2023: Sheherazade chora por sensação de isolamento no reality e saudade dos filhos

A jornalista Rachel Sheherazade se mostrou abalada com sua participação no segundo dia de A Fazenda 15, reality show da Record TV, nesta quarta-feira, 20. Ela, que foi consolada por colegas de confinamento, disse ter uma sensação de isolamento entre os grupos formados no programa, além de sentir saudade dos filhos.

O assunto foi abordado pela jornalista durante uma conversa com Lucas Souza, Kally Fonseca e Jaquelline Grohalski. “É minha fraqueza emocional estar longe deles dos filhos, de estar longe de quem me deixa em pé. … Eu não posso depender emocionalmente dos meus filhos, mas eu dependo”, contou ela.

Outro motivo do sentimento de solidão de Rachel seriam as brigas que a jornalista já protagonizou no reality. Ela já teve desentendimentos com Kally Fonseca, por ter desafiado a amiga durante a Prova do Fazendeiro, e com Kamila Simioni, por ter defendido Jenny Miranda em uma briga entre as duas.

Mais tarde, Rachel foi consolada por Henrique Martins e Márcia Fu. A jogadora de vôlei falou sobre o sentimento de também ser mãe e prometeu que irá impedir a jornalista caso ela cogite desistir do programa. “Pode ir parando. O que é isso, gata?”, brincou ela.