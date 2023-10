‘A Fazenda 2023’: público pede expulsão de Simioni por suposta agressão

Após a expulsão de Rachel Sheherazade, o público de A Fazenda 2023 pediu a saída de Kamila Simioni do reality show da Record na madrugada deste sábado, 21. A mobilização foi motivada por supostas agressões que ocorreram na festa Capadócia.

Na madrugada, Simioni acertou propositalmente o rosto de Radamés com uma de suas tranças enquanto ele estava conversando com Lily. Apesar da repercussão, o jogador alegou que não se incomodou com o ocorrido.

“A Simioni tem liberdade para brincar comigo, não foi nada não”, disse o jogador de futebol ao ser questionado por Jenny Miranda. Antes do início da festa, a fazendeira Jenny leu um recado da produção para todos os peões:

“Não será tolerada nenhuma forma de assédio, violência, racismo ou homofobia. Vocês serão avisados se passarem dos limites. A reincidência nesses casos pode levar a rescisão do contrato ou expulsão”.