‘A Fazenda 2023’: Nadja Pessoa revela diagnóstico de autismo

Nadja Pessoa revelou neste domingo, 8, que é autista. A influenciadora falou sobre o diagnóstico em conversa com Lucas Souza, em A Fazenda.

A influenciadora comentou ainda que sofreu depressão devido a um relacionamento abusivo. No bate-papo sobre saúde mental, a peoa explicou: “Eu tenho um grau de autismo. Bem pequeno, mas tenho. Eu tenho ansiedade e tive depressão”.

Questionada por Lucas se a depressão foi grave e ela respondeu: “Muito, muito mesmo. Por relacionamento. Antes de entrar no programa, ser conhecida, eu fui diagnosticada com depressão. E era por causa do meu casamento. Eu sentia que era dependente emocionalmente”.

“E o que acontece quando você se torna dependente emocionalmente de alguém: a pessoa é controladora e ela faz de tudo pra você depender dela. Eu tinha que trabalhar pra ele ex-marido, ser dona de casa. Eu era muito nova e me perdi de mim mesma”, disse.