'A Fazenda 16' já tem separação de grupo e discussão de estratégias - O Liberal

Além da primeira Prova do Fazendeiro de A Fazenda 16, que coroou a atriz Júlia Simoura, a noite desta quarta-feira, 18, teve outras emoções no reality show rural da TV Record. Confira como foi a madrugada no confinamento após a definição da primeira liderança do programa.

Peões na Baia

Sacha Bali, Gui Vieira, Fernando Presto e Sidney Sampaio, escolhidos pelos participantes confinados no Paiol para serem os primeiros peões na Baia, passaram sua primeira noite no local. Eles receberam seus baldes e o “uniforme” para usar nos dias em que dividirão o cômodo com o cavalo Colorado.

A Baia fica do lado de fora da sede e seus moradores têm que esquentar a própria água para tomar banho. Ao final da estadia, um deles estará na Roça.

Aproveitando o local mais reservado, os quatro conversaram sobre o jogo. Para Sacha, eles devem focar em mandar para a Roça uma pessoa que está no jogo desde o começo, em vez de optar por alguém do Paiol. “Uma pessoa que a gente já sabe que é fraca, que se bater com um de nós a gente acredita que ela vai sair e a gente vai ficar”, explicou.

“Ao mesmo tempo, tem que ser uma pessoa que não seja boa de prova, porque se ela pegar a prova do fazendeiro e ganhar, a gente tá na merda”, completou.

Ele também fez análises sobre a distribuição dos grupos na casa e disse que acredita que Vanessa Carvalho, Fernanda Campos e Babi Muniz estão recalculando a rota. “Como elas são muito fracas, elas vão tentar colar com o grupo do Zé Love”, opinou.

O ator Sidney Sampaio se mostrou desconfortável. “Eu não sei se concordo com o que você tá falando, irmão. Eu vou pensar do jeito que eu quiser pensar, meu velho”, declarou.

Dinâmica no Paiol

O programa desta quarta-feira começou com uma dinâmica no Paiol, em que os participantes que disputam as quatro últimas vagas no elenco oficial do programa tiveram que escolher qual dos “paioleiros” eles gostariam que continuasse no programa e qual já poderia deixar a competição. Cauê Fantin foi o mais votado para deixar o reality.

Fazendeira entra no jogo

Na manhã desta quinta-feira, 19, a primeira fazendeira, Júlia Simoura, fez a distribuição das tarefas na fazenda entre o restante do elenco. A seleção da atriz agradou os peões e, no fim, ela foi aplaudida.

Quem ganhou a primeira Prova do Fazendeiro?

Júlia, que passou os primeiros dias em um grupo com Vanessa Carvalho, Fernanda Campos e Babi Muniz, parece ter mudado de ideia em relação a seus aliados. Antes da prova, ela contou a vários outros participantes que se sentiu incomodada com a pressão das amigas para que ela escolhesse o lado delas.

A atriz chamou as colegas para contar que decidiu ir para o grupo maior – que tem Camila Moura, Flora Cruz, Flor Fernandez, Larissa Tomásia, Luana Targino, Raquel Brito, Suelen Gervásio, Gui Vieira e Sacha Bali – e foi chamada de “falsa” por Fernanda, pelas costas.