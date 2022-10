‘A Fazenda 14’: neta de Gretchen é acusada de agressão

A eliminação de Tati Zaqui em “A Fazenda 14′ deixou os ânimos à flor da pele no reality show da Record. Bia Miranda se exaltou em uma discussão com Thomaz Costa, após a saída da cantora, e chegou a empurrá-lo. A neta de Gretchen e Pétala Barreiros foram confrontar Thomaz, que estava chorando no quarto, se ele estava satisfeito com a eliminação da ex-peoa. Bia acabou se exaltando e precisou ser controlada pela colega após peitar o ator.

Ela foi acusada de agressão por Bárbara Borges, que viu o momento no quarto. “Peita p***a, peita. Fala alguma coisa da gente”, partiu Bia para cima de Thomaz. “Crente de Taubaté do c*****o, seu m***a”, continuou ela. Pétala precisou segurá-la após empurrar o ator, mas disparou “Malandro, safado, covarde”.

Após o ocorrido, Bárbara questionou o ator: “por que você não falou que ela te empurrou?”. “As câmeras estão vendo, mano, não é possível”, respondeu ele. “Então, mas na hora você fala. ‘Pera aí, você me empurrou’. Eu estava ali, eu vi”, acrescentou a atriz.

O ex-Carrossel reclamou das atitudes da produção em relação aos grupos. “Não adianta, eles não fazem nada do lado de lá”, afirmou. Shay concordou: “O outro (Tiago Ramos) pulou a cerca, bateu o sino, vem helicóptero, carro de som e não fizeram nada. Acabou”.