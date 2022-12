‘A Fazenda 14’: Bárbara, Deolane, Pelé e Pétala disputam a ‘roça falsa’

Na noite desta terça-feira, 29, os participantes de A Fazenda 14 decidiram a formação de uma nova roça no programa. Bárbara, Deolane, Pelé e Pétala disputam a permanência na sede.

Desta vez, porém, a roça é “falsa”: o público não votará pela eliminação e poderá decidir quem terá direito a alguns dias de “privilégio”. O mais votado ficará no Rancho do Fazendeiro, um espaço isolado da sede, nesta quinta-feira, 1º.

Na sexta, 2, o peão poderá escolher outros dois participantes para dividir o lugar e assistir os acontecimentos da casa em tempo real por uma tarde.

Os convidados terão de voltar à sede sem contar sobre a “roça falsa”. Caso falhem na missão, os três serão penalizados com uma roça relâmpago. Um dia depois, o escolhido pelo público retornará à casa de surpresa.

Como foi a formação da ‘roça falsa’

Bia Miranda, a fazendeira da semana, indicou Pelé Milflows para a berlinda. Na sequência, os peões começaram a votar no participante que ocupariam o segundo banquinho.

André, que agora se considera do Grupo C, surpreendeu ao votar em Pétala, sua ex-aliada. O peão ganhou o direito de votar novamente com a Chama Amarela e decidiu pela peoa mais uma vez.

Pétala então escolheu Babi para ocupar o terceiro banquinho. No Resta Um, Deolane foi a última a enfrentar a falsa berlinda.

Após Iran usar o poder da Chama Vermelha, Pelé escolheu vetar Pétala da Prova do Fazendeiro.