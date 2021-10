‘A Fazenda 13’: Victor Pecoraro é o quarto eliminado do reality

15 out 2021 às 13:32 • Última atualização 15 out 2021 às 14:05

Victor Pecoraro foi o quarto eliminado de A Fazenda na noite desta quinta-feira, 14. O participante teve a menor porcentagem de votos para ficar no reality show da Record: 22,82%.

Ele disputava a permanência com Aline Mineiro e Gui Araujo. Aline foi a primeira peoa a receber uma nova chance de voltar do jogo com 51,25% dos votos do público.

Gui foi o segundo peão salvo da noite com 25,93% dos votos. Pecoraro falou que talvez este não fosse o momento para ele ser eliminado.

“Eu curti bastante. É o meu primeiro reality, nunca participei, sempre fui ator. Sempre achei que era um jogo e tentei jogar o meu melhor, tentei fugir da roça e é isso!”, disse.

“Talvez não seria o momento agora, tem outras pessoas que poderiam ter ido no meu lugar, por não estar no jogo, por fazer da Fazenda um hotel, mas tudo certo, a vida continua”, concluiu o eliminado.