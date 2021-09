Cultura ‘A Fazenda 13’: Liziane Gutierrez é a primeira eliminada do reality da Record TV

Liziane Gutierrez foi a primeira eliminada de A Fazenda 13, da Record TV, na noite desta quinta-feira, 23.

A modelo e influenciadora digital foi a menos votada pelo público, com 26,15% para permanecer no programa, muito próxima a porcentagem de votos que Solange teve: 26,44%

O cantor Nego do Borel, que também estava na primeira roça, recebeu o maior número de votos para ficar na atração: 47,41%.

A Fazenda 13 é comandada por Adriane Galisteu.

No Instagram, os administradores do perfil Liziane agradeceram o apoio dos familiares, a produção do programa e aos fãs.

“Cada bombinha que ficou toda a madrugada votando e passou o dia focado em manter nossa peoa no jogo, vai ser sempre lembrada. Obrigado assessoria, equipe das redes sociais e parceiros. Você todos foram incríveis! Agora Gutierrez vai ver uma nova fase. O Brasil conheceu o novo lado dessa carioca repleta de energia e sonhos”, diz o comunicado.