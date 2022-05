‘A Favorita’: Confira como está o elenco da novela atualmente

Voltou a ser exibida na TV Globo A Favorita, a novela de sucesso escrita por João Emanuel Carneiro. Exibida originalmente em 2008, a trama protagonizada por Patrícia Pillar e Claudia Raia começou a ser reprisada no Vale a Pena Ver de Novo nesta segunda-feira, 16.

A novela conta a história da rivalidade entre Flora (Patrícia Pillar) e Donatella (Claudia Raia) – que fez o público passar meses tentando entender quem era a mocinha e quem era vilã.

Além das protagonistas, o elenco da produção conta com grandes nomes como Mariana Ximenes, Murilo Benício, Lilia Cabral, Cauã Reymond e Taís Araújo. Confira abaixo como estão esses atores 13 anos após a estreia da novela:

Claudia Raia

Donatella foi criada pela família de sua vizinha Flora (Patrícia Pillar), com quem formou a dupla sertaneja Faísca e Espoleta. Largou o grupo para se casar com o herdeiro Marcelo Fontana, com quem teve um filho, que foi seqüestrado e nunca mais apareceu. Depois que seu marido foi assassinado por Flora, Donatela se casou com Dodi (Murilo Benício), ex-marido de Flora, e criou Lara (Mariana Ximenes) filha de seu marido com sua rival.

Patrícia Pillar

Flora foi casada com Dodi (Murilo Benício), atual marido de Donatela e, depois de sair da cadeia, vai se envolver com o jornalista Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia). Após passar 18 anos presa, ela sai disposta a provar sua inocência e a reconquistar tudo que lhe foi tirado, inclusive o amor de sua filha Lara (Mariana Ximenes), que foi criada por Donatela.

Mariana Ximenes

Lara foi criada por Donatela, mas é filha biológica de Flora e Marcelo, marido assassinado de Donatela. Apesar de Lara ser neta e única herdeira do milionário Gonçalo (Mauro Mendonça), é uma pessoa simples. Lara cursa faculdade de geologia e namora Cassiano (Thiago Rodrigues), um operário da fábrica de seu avô.

Murilo Benício

Sua mulher, Donatela, é viúva do milionário Marcelo, seu amigo de infância. Antes de se casar com ela, ele foi casado com Flora. Agora, mora no Rancho Fontana, com Donatela, Lara, Irene (Glória Menezes) e Gonçalo (Mauro Mendonça). Autoritário com os empregados, Dodi desperta a antipatia de Lara, Irene e dos funcionários da empresa de Gonçalo.

Lilia Cabral

Casada com Leonardo (Jackson Antunes), tem dois filhos, Domenico (Eduardo Mello) e Mariana (Clarice Falcão). Abriu mão da carreira para se tornar dona de casa e sofre com as grosserias dos filhos e com o descaso e a indiferença do marido. Catarina é tratada como uma empregada por Leonardo e faz vista grossa para os casos extraconjugais dele.

Cauã Reymond

Halley é um malandro bon vivant. Filho da cafetina Cilene (Elizangela), foi educado de forma bastante conservadora, mas os princípios não entraram em sua cabeça. Só pensa em enriquecer a qualquer custo.

Taís Araújo

Alícia é a única pessoa capaz de enfrentar seu pai, o temido político Romildo Rosa (Milton Gonçalves). Diz que ele é corrupto, mas não consegue recusar o dinheiro dele. Faz chantagem com o pai, ameaçando contar os podres dele se não fizer suas vontades. Apaixona-se por Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia), um jornalista que insiste em denunciar as falcatruas de Romildo.