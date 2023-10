‘A família pode ser nosso bem e nosso mal’, diz Cid Moreira sobre rompimento com os filhos

O apresentador Cid Moreira voltou a comentar nesta quarta-feira, 18, sobre o rompimento com os filhos, Rodrigo e Roger Moreira. Os três enfrentaram diversas batalhas judiciais, que, segundo o jornalista, já foram arquivadas por “falta de provas”.

“Quantas histórias de ódio, traição, desapontamentos entre os membros de uma família. Então, como tudo neste mundo, a família pode ser o nosso bem e o nosso mal”, comentou Cid em entrevista ao R7. Em 2022, o apresentador já havia declarado, à Caras, que não pretendia retomar o contato com os filhos.

“Tenho as minhas razões para ficar isolado de certas pessoas. O tempo me mostrou que eu estava certo”, disse ELE nesta quarta. Cid também comentou sobre o casamento com Fátima Sampaio, com quem mantém um relacionamento desde o início dos anos 2000, e sobre os preconceitos com a diferença de idade entre os dois.

Ao portal, o jornalista declarou que a mulher “chegou na hora certa”. “Só acredita no nosso amor, apesar da nossa grande diferença de idade, quem já amou um dia”, afirmou.

Em 2021, Roger Moreira acusou o apresentador de “deserdação” e pediu uma indenização. Os filhos também já pediram uma “interdição” do jornalista e para que Fátima fosse afastada dele. Cid conseguiu pareceres comprovando sua lucidez.