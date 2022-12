‘A CCXP Foi muito além do que eu imaginava’, diz Keanu Reeves

Keanu Reeves teve a chance de experimentar o calor dos fãs brasileiros – em dose dupla – durante a CCXP 2022, que terminou neste domingo, 4, em São Paulo. O ator foi a grande atração da maior convenção de cultura pop da América Latina, onde esteve para divulgar o filme John Wick 4: Baba Yaga, dirigido por Chad Stahelski, com estreia prevista para 23 de março de 2023, e os quadrinhos BRZRKR, que ele criou e escreveu com Matt Kindt e teve as capas feitas pelo brasileiro Rafael Grampá, que também colaborou no design dos personagens com Ron Garney.

O ator, conhecido pela saga Matrix e agora por John Wick, além dos trabalhos feitos com diretores aclamados como Francis Ford Coppola (Drácula de Bram Stoker) e Gus Van Sant (Garotos de Programa), ficou sem jeito com a demonstração pública de afeto, principalmente quando alguém da plateia gritava “Eu te amo!” para ele em inglês. Ou mesmo quando alguns tentaram aplaudi-lo de pé. “Foi muito especial”, disse Reeves em entrevista ao Estadão, na tarde de domingo. “As pessoas aqui são muito bacanas e generosas. É muito legal que elas gostem de John Wick aqui. Eu realmente fico grato. A CCXP é lendária, mas foi além do que eu imaginava.” O ator contou também que não teve muito tempo para explorar a cidade. “Vi o aeroporto, o hotel e fui à CCXP. Foi isso”, disse.

Público

Reeves é um dos astros mais discretos e pé no chão de Hollywood. No palco da CCXP, ele se disse honrado e grato de estar no evento. “Quando começamos com John Wick, oito anos atrás, jamais imaginaria que teria o privilégio de estar aqui com vocês. Então essa série mudou minha vida”, disse o ator durante o painel. “Eu acredito que as pessoas gostam da autenticidade, da crueza e da diversão.” Para ele, John Wick é uma história apaixonante. “Ele está lutando por sua vida. Por liberdade. Está à procura de paz. Algo que todos nós queremos, de certa maneira.”

Ele creditou ao público a continuação da aventura iniciada em 2014. “Não tínhamos nada planejado. Era apenas um roteiro maravilhoso, dois diretores incríveis, Chad Stahelski e David Leitch, um papel ótimo”, disse Reeves. “A única razão pela qual conseguimos fazer o segundo foi a resposta do público. Só fizemos o Capítulo 3 por causa do sucesso do 2. Então depende do público se vamos fazer outros. Nós fizemos Baba Yaga com muito amor e como se fosse o último.”

Desta vez, o matador que foi obrigado a deixar a aposentadoria quando mataram o cachorro que lhe fora presenteado pela mulher, antes de ela morrer, precisa enfrentar a Alta Cúpula em Nova York, Paris, Berlim e Osaka. “A Cúpula está acima do mundo. Os assassinos sob sua supervisão são tão ilimitados quando os grãos de areia da praia”, disse ele.

Os mestres de cerimônia Marcelo Forlani e Maria Bopp tiveram de insistir muito para ele falar sobre os desafios de fazer o quarto filme da série. “Desafio? Foram presentes!” ou “Desafio? Foi divertido!”, afirmou. Mas, finalmente, ele admitiu que a idade, às vezes, pesa. “Estou velho. Então às vezes é um tal de ai minhas costas, ai meu joelho”, contou, arrancando risos da plateia.

Balanço

A volta da CCXP após duas edições virtuais teve um bom número de atrações, apesar de o jogo do Brasil na sexta ter atrapalhado a sua distribuição, superlotando o sábado. A Netflix trouxe 14 atrizes e atores: Park Hae-soo (Round 6 e La Casa de Papel: Coreia), Noah Centineo (Recruta), Vivienne Acheampong (Sandman), Kirby Howell-Baptiste (Sandman), Gwendoline Christie (Sandman e Wandinha), Jenna Ortega (Wandinha), Sophia Brown, Laurence O’Fuarain e Joey Batey (todos de The Witcher: A Origem), Kit Connor e Joe Locke (ambos de Heartstopper), Jottapê, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas (de Sintonia). Segundo a companhia, foi seu maior painel na CCXP. O público correspondeu, colocando o Palco Thunder abaixo, especialmente nas apresentações de Centineo, Wandinha, Sandman e Heartstopper.

Os atores Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna e Merle Dandrige, além dos produtores Craig Mazin e Neil Druckmann, participaram do painel de The Last of Us, divulgando aqui o trailer da série baseada no videogame de sucesso, que estreia em janeiro na HBO e HBO Max.

Novidades

O Prime Video veio com atores de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder (Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Sarah Zwangobani e Trystan Gravelle), A Roda do Tempo (Dónal Finn, Ceara Coveney e Kate Fleetwood), Jack Ryan (Michael Kelly e Betty Gabriel) e Periféricos (Chloe Grace Moretz e a produtora-executiva Lisa Joy).

Na sexta, a Disney tinha dominado com a vinda de Kevin Feige e o diretor e parte do elenco de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, com a estreia do trailer de Indiana Jones e o Chamado do Destino e a presença de Pedro Pascal por O Mandaloriano, além de 18 minutos de Avatar: O Caminho da Água e de cenas exclusivas de Elementos, da Pixar.

Fãs

Não foram tantos os anúncios ou materiais realmente inéditos, mas, para o público, como sempre, a CCXP foi uma grande oportunidade de ver seus ídolos de perto. A participação animada dos fãs – que chegaram a cantar “Parabéns a Você” para a mulher de Craig Mazin – foi o grande destaque da convenção. Os atores corresponderam. Ismael Cruz Córdova emocionou a plateia agradecendo aos fãs brasileiros, em português, por seu apoio quando ele foi atacado na internet por fazer um elfo negro.

Vários outros tentaram falar “Olá, Brasil” e foram perdoados quando o que saiu foi um “Hola, Brasil”. A turma de The Last of Us declarou sua torcida pelo Brasil na Copa do Mundo. Muitos declararam seu amor por coxinha, pão de queijo e brigadeiro – olhando para você, Noah Centineo. E até Keanu Reeves se ajoelhou no Palco Thunder para agradecer a recepção que teve na CCXP.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.