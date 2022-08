‘A Casa do Dragão’: Segunda temporada da série é confirmada pela HBO

A HBO renovou House of the Dragon, ou A Casa do Dragão, para a segunda temporada, dois dias antes de exibir o segundo episódio da série, que entra no ar no domingo, 28, às 22h.

A série teve 10 milhões de espectadores em seu primeiro dia, nos Estados Unidos. Desde então, a série alcançou 20 milhões de espectadores em todas as plataformas.

“Estamos mais do que orgulhosos do que toda a equipe de House of the Dragon realizou na primeira temporada”, disse Francesca Orsi, vice-presidente executiva de programação da HBO, em comunicado. “Nosso elenco e equipe fenomenais tiveram um enorme desafio e excederam todas as expectativas, entregando uma série que já se estabeleceu como obrigatória. Um enorme agradecimento por nos levar nessa jornada. Não poderíamos estar mais empolgados de continuar trazendo à vida a saga épica da Casa Targaryen com a temporada 2.”

O sucesso de House of the Dragon é fundamental para o Universo Game of Thrones. Há outras sete séries derivadas em desenvolvimento, três delas em animação.