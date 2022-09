60 fatos sobre o Homem Aranha para celebrar os seus 60 anos

Para celebrar os 60 anos do Homem-Aranha, a Marvel selecionou – nada mais, nada menos que – 60 curiosidades sobre um dos personagens mais amados pelo público. Além disso, de agosto até o final do ano, haverá ações comemorativas para celebrar o legado do personagem na cultura pop ao longo dessas seis décadas. Acompanhe as novidades nas redes sociais através da hashtag #Miranha60Anos.

O nome por trás do Homem-Aranha é Peter Benjamin Parker.

Entretanto, desde sua criação por Stan Lee, o herói sempre foi definido pelo seu traje e não apenas por Peter Parker.

O personagem foi criado por Stan Lee, Jack Kirby e Steve Diktoem.

Seu aniversário é celebrado em 10 de agosto, data de lançamento da HQ ‘Amazing Fantasy #15’, da Marvel Comics, quando faz sua primeira aparição oficial.

A primeira HQ se tornou a mais cara da história, sendo leiloada pelo preço de US$ 3,6 milhões.

A HQ edição nº 33 é considerada um dos melhores trabalhos de Steve Ditko sobre o personagem.

Em 2022, o volume atual do Homem-Aranha, ‘Amazing Spider-Man’, alcançou sua 900ª edição.

O Homem-Aranha conheceu o ex-presidente Barack Obama na HQ #583. Essa edição foi por muito tempo a mais vendida do século XXI.

A série de HQ’s do Homem-Aranha foi a primeira a incluir personagens negros.

O Homem-Aranha é um dos super-heróis mais jovens da Marvel.

O personagem veste um dos trajes mais icônicos da Marvel, criado por ele mesmo, com sua inconfundível máscara, a aranha estampada no peito e as cores vermelho e azul.

Ele quase foi membro do Quarteto Fantástico, mas foi convidado por Capitão América para integrar Os Vingadores.

Peter Parker vive no Queens, em Nova York, onde se passa a maioria das histórias do herói.

Os pais de Peter Parker eram agentes secretos da S.H.I.E.L.D e foram mortos em uma missão.

Peter Parker mora com sua tia May Parker, que o criou como filho após a morte de seus pais.

A primeira HQ do personagem, ‘Amazing Fantasy #15’, apresenta o Tio Ben e sua morte por um assaltante.

Apesar da história entre Peter e Tio Ben ser muito breve, o tio é uma figura sombra na vida do Homem-Aranha, muitas vezes aparecendo em flashbacks.

Peter assiste a pelo menos um jogo dos Mets por ano para honrar e relembrar os momentos que teve com o tio.

O herói tem uma “dupla personalidade”. Através da identidade do Homem-Aranha, o tímido e desajeitado Peter Parker pode ser tudo o que não é: solto, engraçado e destemido.

Com o passar dos anos, Peter se torna mais confiante mesmo sem o uniforme e acaba até tendo certa lábia com as mulheres.

Estudioso e inventor, Peter se destacou no ensino médio e depois na faculdade por seu amplo conhecimento nas matérias escolares.

O Homem-Aranha tem a capacidade de escalar paredes, se mover com grande agilidade e velocidade, além de ter um poderoso sistema de alerta conhecido como ‘sentido aranha’.

Entre os poderes de Aranha, também está a capacidade de conseguir levantar até dez toneladas.

Nas HQs, Peter Parker é um gênio que inventou dispositivos tecnológicos, que ficam presos ao seu pulso e são capazes de disparar teia. Somente na trilogia dos filmes de Sam Raimi que as teias começaram a fazer parte do organismo do herói.

O sucesso da trilogia foi tão grande que a Marvel Comics decidiu trazer a teia orgânica para os quadrinhos também.

O primeiro amor de Peter Parker foi Gwen Stacy.

Em uma batalha, Peter não consegue salvar Gwen Stacy, que acaba morrendo em seus braços.

Apesar de Gwen ser seu primeiro amor, Peter Parker e Mary Jane se casam nos quadrinhos.

Mais tarde, para salvar a vida de Tia May, Peter faz um acordo com Mephisto. Ele é obrigado a renunciar seu amor e, com a história modificada, seu casamento nunca existiu.

Não foi apenas Mary Jane e Gwen Stacy que namoraram Peter Park. O herói teve várias namoradas nos HQ’s: Liz Allen, Betty Brant, Carlie Cooper, Michelle Gonzalez, Debra Whitman, além de três heroínas Sabre de Prata, Seda e até a Capitã Marvel.

Nos quadrinhos, o uso de realidades alternativas é comum, o que gerou um número considerável de versões de personagens famosos, como o Homem-Aranha. Algumas versões notáveis do personagem são: Homem-Aranha Noir, Homem-Aranha 2099, Aranha Escarlate (Ben Reilly).

O Homem-Aranha já enfrentou mais de 100 vilões durante essas seis décadas.

Duende Verde, Venom, Doutor Octopus, Carnificina, Abutre, Electro e Mysterio são os vilões mais emblemáticos.

O Aranha é conhecido por não matar seus oponentes, mesmo que eles sejam vilões.

Em uma batalha contra Kraven, o Caçador, o Homem-Aranha foi enterrado vivo.

O vilão Cletus Kasady reuniu uma equipe de assassinos para desencadear sua própria marca de caos nas ruas de Manhattan. Este evento resultou em uma das primeiras histórias do Homem-Aranha/Venom.

Venom é um personagem ficcional das histórias em quadrinhos na série do Homem-Aranha, publicadas pela Marvel Comics. Apesar de já ter tido minisséries próprias, a maioria de suas aparições é como inimigo do Aranha.

Em ‘The Amazing Spider-Man (1963) #258’ foi revelado ao público as origens alienígenas do traje preto (Venom) e sua sensibilidade ao som, após Reed Richards do Quarteto Fantástico fazer essa descoberta.

Nos quadrinhos principais, o Homem-Aranha morreu pelo menos 7 vezes, embora normalmente seja trazido de volta logo depois.

Nos anos 90, a Marvel revisitou um enredo da década de 70, envolvendo um professor louco de Peter que criou um clone do Homem-Aranha. O clone aparentemente morreu, mas ele reaparece depois como The Scarlet Spider.

A estreia de Miles Morales, aconteceu em 2011. Um adolescente negro com ascendência hispânica, Miles é o segundo Homem-Aranha a aparecer em Ultimate Marvel, e com uma continuação no Universo Marvel principal.

Após a morte de Peter Parker do Ultimate Universe, Miles Morales assumiu o manto depois de ganhar seus próprios poderes de aranha.

Ao contrário de Peter Parker, sempre criado pelos tios, Morales mora com o pai, um policial, e com a mãe.

A origem completa de Miles pode ser encontrada em Ultimate Comics Spider-Man (2011) #1, a primeira edição de uma das séries favoritas dos fãs.

No cinema, o público pode conhecer um pouco mais de Miles em “Homem-Aranha no Aranhaverso” (2019).

“Homem-Aranha no Aranhaverso” levou o prêmio de Melhor Animação no Oscar® 2019.

O Homem-Aranha é um dos personagens favoritos dos brasileiros, segundo pesquisa realizada pela Disney.

Em 1977, o canal CBS colocou no ar a série “The Amazing Spider-Man”, estrelada por Nicholas Hammond.

O personagem também estrelou uma Tokusatsu, termo em japonês para filmes ou séries live-action que fazem um uso forte de efeitos especiais. “Supaidaman” foi uma série produzida pela Toei, baseada parcialmente no personagem da Marvel. Ao todo, contou com 41 episódios exibidos no Tokyo Channel.

O primeiro filme do Homem-Aranha foi lançado em 17/05/2002, com Tobey Maguire como protagonista.

O personagem quase foi interpretado por Leonardo DiCaprio no primeiro filme.

Após a primeira trilogia no cinema, o personagem retornou como protagonista em “O Espetacular Homem-Aranha” (2012), com Andrew Garfield no papel do herói, e em “Homem-Aranha: De Volta ao Lar” (2017), com Tom Holland.

Maguire já tinha 27 anos quando interpretou o adolescente.

Já Andrew Garfield tinha 29 anos quando deu vida ao Aranha na saga “O Espetacular Homem-Aranha”.

Tom Holland foi o ator mais jovem a interpretar o herói no cinema, com 20 anos.

Para se preparar melhor para interpretar Peter Parker, o ator Tom Holland passou alguns dias frequentando as aulas do ensino médio de uma escola de Nova York.

A primeira aparição do amigão da vizinhança, interpretado por Tom Holland, no MCU (Universo Cinematográfico da Marvel) aconteceu em “Capitão América: Guerra Civil” (2016). Depois, em “Vingadores: Guerra Infinita” (2018), ele é apresentado oficialmente como um Vingador.

No Brasil, “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa” (2021) se tornou a segunda maior bilheteria da história, ficando atrás de “Vingadores: Ultimato” (2019).

Com Marvel’s Spider-Man: Miles Morales incluso, série do Aranha já vendeu 33 milhões de cópias até Maio de 2022.

Por fim, finalizamos a lista de curiosidade com uma das frases mais lembradas pelos fãs: “Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades”