5 filmes imperdíveis para assistir na 45ª Mostra Internacional de Cinema

20 out 2021 às 14:31 • Última atualização 20 out 2021 às 15:05

Após uma edição totalmente digital, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo retorna em versão híbrida nesta quarta-feira, 20, com sessões presenciais e online.

Para a abertura do evento, além do programa de curtas com A Voz Humana, de Pedro Almodóvar, são nove filmes: Roda do Destino, Noite Passada em Soho, Compartment No. 6, Bergman Island, Lua Azul, A Crônica Francesa, Um Herói, A Caixa e Má Sorte no Sexo ou Pornô Acidental – que já são boas opções para assistir durante o festival.

Mas, além da abertura, são mais de 260 produções de todo o mundo à disposição do público até 3 de novembro, que se dividem em disponibilidade virtual, presencial ou híbrida. Abaixo, separamos os 5 indispensáveis.

Annette. Premiado como a melhor direção do Festival de Cannes em 2021, Leos Carax comanda este musical inusitado, com músicas originais compostas pelos Sparks, e protagonizado por Adam Driver e Marion Cotillard. Na história, um comediante de stand-up e uma cantora de ópera enfrentam a vida com uma filha de 2 anos com um surpreendente dom.

Deserto Particular. Filme de Aly Muritiba (Ferrugem) entrou na mira logo após se tornar o selecionado do Brasil para concorrer ao Oscar de Melhor Filme Internacional. Fala sobre duas pessoas que se encontram no vazio de suas vidas.

Titane. Vencedor da Palma de Ouro de Cannes de 2021, o longa-metragem da diretora Julia Ducournau (Raw) também é o candidato da França ao Oscar. Parte da história de um reencontro de pai e filha para, logo depois, abraçar o horror.

Lamb. Terror inspirado no folclore da Islândia e protagonizado por Noomi Rapace (Os Homens Que Não Amavam as Mulheres), longa-metragem conta a história de um casal que encontra uma criança de aparência estranha, cruzamento entre ovelha e humano, e decide criá-la como se fosse realmente filho dos dois. Bizarro e perturbador em iguais medidas.

Pegando a Estrada. Estreia de Panah Panahi na direção, filho do cineasta iraniano Jafar Panahi (do premiado Táxi Teerã), o filme acompanha uma família em uma viagem de carro misteriosa e inusitada – é o pai com a perna quebrada, o filho mais novo que não para quieto, o filho mais velho melancólico e uma mãe que tenta esconder as emoções. Nessa mistura de drama com humor, nasce um filme que fala sobre relações humanas e familiares com rara sensibilidade.