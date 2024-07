3º Encontro de Influencers de Hortolândia premia os melhores produtores de conteúdo digital nesta quinta

A Prefeitura de Hortolândia realiza nesta quinta-feira (4), o 3º Encontro de Influencers. O evento será às 18h30 no Teatro Elizabeth Keller de Matos, que fica dentro da Unidade Cultural Arlindo Zadi. A proposta é reconhecer as pessoas que desenvolvem trabalhos de qualidade nas mídias digitais.

De acordo com a Secretaria de Cultura, o encontro premiará os 100 melhores influencers do município. A escolha foi feita com base nas duas edições anteriores do evento, realizadas em 2023 e 2022. O encontro será fechado somente para convidados.

O evento terá ainda programação de palestras. Um dos destaques será o momento com Nina Gabriella, que abordará aspectos sobre seu trabalho bem-sucedido nas redes sociais. A influencer, que chegou a morar em Hortolândia, produz conteúdos sobre turismo, estética, beleza e saúde.

Para entreter os participantes, o evento terá apresentações musicais com a cantora sertaneja Karoline Antunes, no formato voz e violão, e os DJs Cris Rocha e Suzart. Os três artistas são credenciados pelo PVAL (Plano de Valorização do Artista Local), promovido pela Secretaria de Cultura.