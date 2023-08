30 anos de é o Tchan: veja como foi Reencontro entre Washington, Beto, Jacaré e Sheilas

Na última sexta-feira, 18, São Paulo recebeu um encontro especial: o show comemorativo de 30 anos do grupo É O Tchan. Em apresentação pela festa Chá da Alice, os veteranos Compadre Washington, Beto Jamaica, Jacaré, Sheila Mello e Scheila Carvalho se reuniram para uma noite com muito axé.

No final de junho, Compadre Washington ficou internado em Salvador por nove dias, após ter desconfortos abdominais. O artista teve alta no dia 5 de julho. Mostrando que segue se cuidando, horas antes do show comemorativo, ele publicou um story medindo a pressão e ainda deitado. “Estou relaxando aqui um pouquinho porque mais tarde o bicho vai pegar”, brincou.

Horas depois, Sheila Mello também compartilhou diversos encontros com os colegas. “Eu vou fazer uma biografia não autorizada, vou entregar tudo”, disse, rindo. “Se aqueles ônibus, hotéis, cozinhas que a gente invadia falassem, a gente tava sem moral”, brincou Beto Jamaica.

“Sabe de nada, inocente!”, complementou Compadre Washington com sua icônica frase.

A eufórica apresentação do grupo, em um Komplexo Tempo lotado, teve participações especiais de Tiago Abravanel e Carla Cristina. Os artistas se apresentaram sobre um palco personalizado escrito “Tchan”.

“Foi elétrico esse show, né? Um carnaval”, disse Scheila Carvalho ao final do show. Segundo o portal Extra, Carla Perez não participou por incompatibilidade de agenda.

O grupo se apresentará novamente neste sábado, 19, agora no Rio de Janeiro.