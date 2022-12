25 atrações gratuitas para se divertir em todas as regiões de São Paulo

Encontrar uma boa atração com entrada gratuita é o que todo mundo almeja. Com a situação financeira complicada pela pandemia, nada mais justo do que se divertir sem precisar onerar o orçamento da família. O bom é que a cidade de São Paulo é fértil em programas para todos os públicos e a custo zero. E olha que tem opções em todos os cantos da metrópole.

Para facilitar um pouco a busca por atrações com ingressos gratuitos, a equipe do Caderno 2 decidiu fazer um apanhado dessas atividades que estão espalhadas pela capital paulista. Tem de tudo, teatro para adultos para crianças, cinema, dança, shows, exposições, entre tanta variedade. A seguir, confira as opções selecionadas e escolha a de sua preferência, e bom espetáculo!

CENTRO



Grupo Galpão 40 anos

Nome de referência nos palcos brasileiros, o Grupo Galpão completou 40 anos de vida em 2022. Para celebrar a efeméride, a companhia brindou o público com espetáculos de seu repertório. O último a ser encenado é Nós, de 2016, que terá sessões gratuitas no Teatro do Centro Cultural Olido. Com direção de Marcio Abreu, tem no elenco Antonio Edson, Beto Franco, Eduardo Moreira, Júlio Maciel, Lydia Del Picchia, Paulo André e Inês Peixoto. Na história, sete pessoas partilham angústias, esperanças e muitos nós, tudo enquanto preparam a última sopa. Teatro do Centro Cultural Olido. Avenida São João, 473. De 4ª (14/12) a sábado (17), às 19h. Ingressos gratuitos – retirada na bilheteria com 1h de antecedência. Acessível em libras.

Arte e Música



Criado em 2015, projeto une duas das maiores instituições culturais de São Paulo e do Brasil. Trata-se de uma série de concertos da Osesp no palco do Masp, em que se estabelece conexão entre arte e música, relacionando similaridades estéticas e históricas entre ambas. Desta vez, a obra escolhida foi Fachada com Bandeiras (1959), de Alfredo Volpi, que contará com participação do curador e crítico de arte Cadu Riccioppo, que estabelecerá paralelos entre a pintura e as peças de Georg Friedrich Händel, Victor Ewald, Morley Calvert, José Alberto Kaplan, Raimundo Penaforte, Fernando Morais, Edu Lobo e Vinicius De Moraes. Após o concerto do Quinteto de Cordas, o publico presente será convidado a visitar a obra no acervo do museu. Masp. Auditório. Av. Paulista, 1.578. Tel.: (11) 3149-5959. 4ª, às 20h. Entrada gratuita: Ingressos distribuídos no dia do evento a partir das 11h na bilheteria online.

Jão no Novo Anhagabaú



Para o cantor paulista Jão, 2022 certamente foi marcado por bons números e com retorno de público que só reafirmou seu potencial artístico. Ele foi atração do Lollapalooza Brasil, esteve também no Rock in Rio, e rodou o Brasil, chegando depois a Portugal, levando seu mais recente trabalho Pirata, lançado em 2021. Depois de tanto rodar, o músico encerra a bem-sucedida turnê de forma apoteótica, com show gratuito, neste domingo, 11, no Vale do Anhangabaú. Site: novoanhangabau.com.br

Corre-Ria: Águas Que Vêm De Nós



Alunos do Programa de Formação de Palhaço para Jovens (PFPJ), da Escola Doutores da Alegria, apresentam o exercício cênico Corre-Ria: Águas Que Vêm De Nós, em espaços culturais públicos da capital paulista. Inspirado nos versos da canção Notícias do Brasil, de Fernando Brant e Milton Nascimento, Corre-Ria conta a história de jovens urbanos em busca da sua ancestralidade.Espaço Cultural A Próxima Companhia. R. Barão de Campinas, 529, Campos Elíseos. 5ª a sábado, às 19h; domingo, às 17h. Entrada gratuita. Até 17/12.

Museu da Energia de São Paulo



O Museu da Energia de São Paulo, que fica em um palacete que foi residência do irmão do aviador Alberto Santos Dumont, reabriu com novidades após uma breve reforma, como pinturas do artista Filiage em seus muros e a exposição permanente São Paulo pelas lentes de Gaensly – que soma-se a exposição Tempos de Energia – São Paulo em Transformação. A proposta da programação é promover a reflexão sobre energia e seu futuro com documentos, fotos, miniaturas de hidrelétricas, jogos e objetos que mostram como a evolução da energia elétrica transformou a vida dos paulistas. Além dessa programação, o Museu da Energia de São Paulo mantém uma extensa programação cultural temporária para crianças.Terça a domingo, das 10h às 18h (quinta fecha às 20h). Alameda Cleveland 601. Campos Eliseos.

Mercadão Municipal



Ponto turístico da capital paulista, o Mercado Municipal de São Paulo, mais conhecido como Mercadão, é um passeio cultural e gastronômico bem legal para as crianças. Além das comidinhas, vale mostrar a elas a arquitetura do prédio inaugurado em 1933 e seus 72 lindos vitrais produzidos pelo artista russo Conrado Sorgenicht Filho, que também trabalhou na Catedral da Sé. A prefeitura de São Paulo oferece visitas guiadas gratuitas. Visitas guiadas de quarta a domingo às 10h e 14h com ingressos gratuitos com reserva pelo site Sympla. Rua da Cantareira, 306. Centro Histórico de São Paulo.

Sala São Paulo

A Sala São Paulo é um prédio imponente, com ornamentos e detalhes do estilo Luís XVI, parte da antiga Estação Júlio Prestes que foi inaugurada em 1938 – um período de grande crescimento da nossa cidade. Fique de olho na programação gratuita do local ou agende uma visita guiada por monitores treinados que acontecem gratuitamente aos finais de semana. Sábado 13h30 e domingo 13h00. Praça Júlio Prestes, 16. Agendamento obrigatório pelo e-mail visita@osesp.art.br (visitas de segunda a sexta das 13h00 e 16h30 – R$ 5,00 por pessoa).

ZONA LESTE

Mostra São Paulo em Cena 2022



Promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, a Mostra São Paulo em Cena 2022 apresenta 13 espetáculos marcantes da temporada, de diversas vertentes, que ocupam quatro espaços culturais da prefeitura, com ingressos gratuitos: Teatro Alfredo Mesquita, na zona norte, Teatro Arthur Azevedo, na zona leste, Teatro Cacilda Becker, na zona oeste, e Teatro Paulo Eiró, na zona sul.

Nos dias 10 e 11 (sábado às 20h, de domingo às 19h), apresentação de Tebas, com direção de Marcelo Lazzaratto, no Paulo Eiró.

Dias 10 e 11 (sábado às 15h e 20h, domingo às 19h), o musical Tatuagem, encenado por Kleber Montanheiro, ocupa o palco do Cacilda Becker.

Dias 10 e 11 (sábado às 20h, domingo às 19h), História do Olho – Um Conto de Fadas Pornô-Noir, dirigido por Janaina Leite, estará no Arthur Azevedo.

De 16 e 18 de dezembro (sexta e sábado às 20h, domingo às 19h), Um Inimigo do Povo, versão do diretor José Fernando Peixoto de Azevedo do clássico de Henrik Ibsen, estará no Cacilda Becker.

Dias 17 e 18 (sábado às 21h, domingo às 19h), o musical A Hora da Estrela ou o Canto de Macabéa, adaptado da obra de Clarice Lispector, é atração do Arthur Azevedo.

E, nos dias 17 e 18 (sábado às 21h, domingo às 19h), no Paulo Eiró, tem o espetáculo de dança Encantado, com Lia Rodrigues Cia. de Danças.

Museu da Imigração



O museu divulga a história das pessoas que chegaram ao Brasil por meio da Hospedaria de Imigrantes do Brás, valorizando o encontro de das culturas e origens para a formação de São Paulo. As crianças poderão conhecer mais sobre o processo migratório, com lembranças das pessoas que vieram de terras distantes através de exposições e eventos especiais. O Museu tem um jardim com cerca de 2.900m² com várias espécies de árvores e plantas, ideal para encontros, piqueniques e para a realização das atividades especiais do local, incluindo programação infantil. Aos fins de semana (Sábados às 10h e Domingos às 11h), os educadores do Museu realizam visitas mediadas pela exposição de longa duração Migrar: experiências, memórias e identidades, com, aproximadamente, 30 minutos de duração. Sem necessidade de inscrição. Vagas limitadas por ordem de chegada. Museu a Imigração. Rua Visconde de Parnaíba, 1.316.Mooca. 3ª a sábado, das 9h às 18h, e domingo, das 10h às 18h. Entrada gratuita para moradores da região e aos sábados para a população (outros dias R$10/inteira).

Sesc Belenzinho



Essa unidade do Sesc tem área total construída de 50.000 m² e é palco de diversas ações voltadas ao bem-estar, ao lazer, aos esportes, ao convívio e ao desenvolvimento cultural e social de toda a comunidade. Destaque para um parque aquático com 6 piscinas (acesso somente para Credenciados), quadras e um espaço de brincar destinado a crianças de 0 a 6 anos, lugar para jogos e brincadeiras. Sesc Belenzinho. Rua Padre Adelino, 1.000. Belenzinho. 3ª a sábado, das 9h às 21h; domingos e feriados, das 9h às 18h (3ª a domingo, das 11h às 17h, espaço de brincar).

Parque Ceret

O Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador, ou Parque Ceret, ocupa uma área total de 286 mil m² com ampla estrutura para a prática esportiva e de atividades físicas, incluindo 19 quadras, entre elas de beach soccer, três piscinas, pista de atletismo, playground inclusivo e espaço pet. Desde 2008 o parque é administrado pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação. É necessário agendamento para utilização de quadras e carteirinha para uso da piscina. Parque Ceret. Rua Canuto de Abreu, s/n°. Tatuapé. 2ª a 6ª, das 6h às 22h; sábado, domingo e feriados, das 6h às 20h (Piscinas de terça a domingo das 8h às 12h – 13h às 17h). Entrada gratuita.

ZONA NORTE

Parque da Juventude



O Parque da Juventude mudou a paisagem da zona norte da cidade de São Paulo em 2004. Sua ampla área verde de 240 mil metros quadrados com lazer ao ar livre substituiu o Complexo Penitenciário Carandiru – que durante 46 anos foi o maior da América Latina. O complexo cultural e recreativo está dividido em uma área de esportes, uma área com trilhas e jardins e outra cultural, com Etec Parque da Juventude e a Biblioteca de São Paulo, finalista em 2018 ao Prêmio de Melhor Biblioteca do Mundo. Sua infraestrutura inclui playgrounds (um acessível), quadras de diversas modalidades esportivas, espaço pet e pista de skate. Parque da Juventude. Av. Zaki Narchi, 1309. Santana. Diariamente das 6h às 19h. Entrada gratuita.

Fábricas de cultura



A Zona Norte abriga 3 Fábricas de Cultura, espaços com diversas atividades culturais como shows, espetáculos teatrais, de dança e circo, palestras, exibição de filmes, oficinas e exposições. As fábricas também são equipadas com bibliotecas com uma variedade de livros e publicações e atividades como contações de histórias e bate-papo com escritores. Fábricas de cultura. Jaçanã: Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138. Vila Nova Cachoeirinha: Rua Franklin do Amaral, 1575. Brasilândia: Av. Inajar de Souza, 7001. 3ª a 6ª, das 9h às 20h; sábados e domingos, de acordo com a programação. Entrada gratuita. www.fabricasdecultura.org.br

ZONA OESTE

Orquestra Sinfônica Infanto-Juvenil do Guri



Sob a batuta de Anderson Tavares, a Orquestra Sinfônica Infanto-Juvenil do Guri é composta por jovens de 11 a 18 anos. Em concerto no domingo, às 17h, no Theatro São Pedro, o grupo apresenta canções que compõem o Quebra-Nozes, clássico balé de Chaikovsky. O programa começa com a Abertura de Criaturas de Prometheus, de Beethoven, seguindo com a apresentação da suíte sinfônica do Quebra-Nozes com Marcha, Dança da Fada Açucarada, Dança russa, Dança árabe, Dança chinesa e a Valsa das Flores. Theatro São Pedro. Rua Barra Funda, 161. Domingo (11), às 17h. Ingressos gratuitos – https://theatrosaopedro.byinti.com/#/ticket/.

Sesc Pompeia



Essa unidade do Sesc tem um espaço dedicado a crianças de 0 a 6 anos que estimula o livre brincar e a interação, com ações mediadas por uma equipe de educadores. Atualmente o espaço também abriga a exposição Cidadela Corpo voltada para crianças da artista Maria Helou Zuquim, uma instalação formada por 15 miniaturas de casas construídas sobre o seu próprio corpo que mistura vários campos artísticos (artes têxteis, teatro,autômatos). Sesc Pompeia. Rua Clélia, 93. 3ª a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 10h às 19h. Entrada gratuita. A exposição vai até 18/12.

Parque da Água Branca



Passear pelas alamedas do Parque da Água Branca nos dá a nítida sensação de visitar uma fazenda. Isso por que é possível, ao longo de suas trilhas, cruzar com galinhas, patos, pavões e outros bichos que vivem soltos por lá. O parque também tem brinquedoteca, espaço de leitura e playground com brinquedos destinados para crianças de até 10 anos. Parque da Água Branca. Avenida Francisco Matarazzo, 455. Barra Funda. Diariamente das 6 às 20h. Entrada gratuita.

ZONA SUL

Coral Infantil do Guri



Formado por crianças de 7 a 12 anos, o Coral Infantil do Projeto Guri faz apresentação gratuita no domingo, dia 11, no Masp (Museu de Arte de São Paulo). Sob a regência de Yara Campos, recital terá obras do século 20. Começa com obra do compositor Béla Bartók e segue com Mozart, Franz Schubert, Robert Schumann, George Gershwin, Johannes Brahms, Tchaikovski, Ígor Stravinski, Heitor Villa-Lobos, Frédéric Chopin e César Isella. Masp. Av. Paulista, 1.578. Domingo (11), às 11h. Os ingressos são gratuitos – https://masp.byinti.com/#/ticket/.

Casa Museu Ema Klabin



Local que era residência de Ema Klabin, de 1961 a 1994, foi transformado em museu e mantém em seu acervo cerca de 1.545 peças adquiridas pela colecionadora ao longo de sua vida. Entre as tantas curiosidades, a mansão foi projetada pelo arquiteto Alfredo Ernesto Becker e revela em suas linhas a inspiração vinda do Palácio de Sanssouci, em Potsdam, na Alemanha. O público que visita o espaço tem acesso a obras de vários períodos e de nomes consagrados das artes. Os interessados podem ainda fazer um tour virtual pelo recinto – https://artsandculture.google.com/partner/fundacao-ema-klabin. Casa Museu Ema Klabin. Rua. Portugal, 43, Jd. Europa, 3897-3232. Sáb., dom. e fer. 14h/18h. Gratuito.

Cow Parade Paraisópolis



Exposição reúne 10 esculturas de vacas, criadas durante as oficinas imersivas, realizadas no CEU. São obras de arte urbana preparadas por Fefe Talavera, Iconek, Mari Mats, Sosek e Coletivo SHN. A exposição apresenta manifestações artísticas que unem talento, técnicas diferenciadas, uma profusão de cores e a alegria contagiante dos alunos, encantados com as descobertas do fazer artístico, na prática. CEU Paraisópolis. R. Dr. José Augusto de Souza e Silva, s/nº – Jardim Parque Morumbi. 2ª a sexta, das 7h às 22h; sábado, domingo e feriado, das 8h às 20h. Gratuito. Até 18/12.

Museu de Zoologia da USP



Localizado próximo ao Museu do Ipiranga, o Museu de Zoologia da USP tem uma das maiores coleções do mundo em animais taxidermizados, ou seja, que foram empalhados e preservados na forma da pele, e uma biblioteca especializada. Abrigado em um casarão da década de 1940, ocupa uma área de mais de 700 metros, onde é possível ver representantes da fauna (principalmente a brasileira), divididos entre anfíbios, répteis, peixes, aves, mamíferos e invertebrados. Réplicas dos dinossauros gigantes tapuiassauro (11 metros de comprimento e 7 de altura) e do carnotauro (aproximadamente 7 metros de comprimento e 3 de altura) completam a experiência. Museu de Zoologia da USP. Avenida Nazaré, 481. 4ª a domingo, das 10 às 17h (entrada até 16h30). Ingresso gratuito, com agendamento.

Tomie Ohtake Dançante



As obras de Tomie Ohtake. Em comemoração aos 20 anos do Instituto Tomie Ohtake, os curadores Paulo Miyada e Priscyla Gomes apresentam duas exposições. Em Tomie Ohtake Dançante, uma investigação sobre se a pintura dança, ou se é possível dançar com a pintura. Isso é mostrado em pinturas da década de 1960, quando Tomie realizava estudos com papéis coloridos retirados de revistas, convites e outros impressos, e outras feitas às cegas, quando as pinceladas eram dadas de olhos fechados. Já a mostra Tomie Ohtake Ensaios reúne a íntegra de registros em vídeos dos ensaios-abertos de como Allyson Amaral, Cassi Abranches e Emilie Sugai realizados na casa-ateliê da artista. Instituto Tomie Ohtake. R. Coropés 88, Pinheiros. 3ª a dom., 11h/20h. Gratuito. Até 19/3.

Xingu: Contatos

Exposição que está no IMS-SP, Xingu: Contatos conta com 200 itens, entre filmes e obras de artistas indígenas produzidos especialmente para o evento. A mostra contemporânea faz um retrato sobre a história do Xingu, primeiro grande território indígena demarcado no Brasil, em 1961, e a luta dos povos originários. Entre as obras expostas, trabalho inédito do artista Denilson Baniwa, fotografias produzidas pelos comunicadores indígenas da Rede Xingu +, e um mural, com grafismos alto-xinguanos, criado pelo artista Wally Amaru. IMS Paulista. Avenida Paulista, 2.424, tel. 2842-9120. 3.ª a domingo e feriados (exceto segundas), das 10h às 20h. Entrada gratuita. Até 9/4.

Sábado na livraria



A Livraria PanaPaná preparou atividade dupla para este sábado, 10. Começa às 10h30, quando o livro Leocádio, o Leão que Mandava Bala, de Shel Silverstein, ganha interpretação da dupla As Jujubas, formada por Juliana Araujo e Julio Aracack. À tarde, 15h, será a vez do lançamento de Gigantes do Passado, escrito por Ariel Milani Martine e Guilherme Domenichelli. Livraria PanaPaná. R. Leandro Dupret, 396, Vila Clementino. Entrada gratuita.

Planeta Inseto



Sucesso garantido entre as crianças que podem conhecer o interior de uma colmeia, pegar insetos na mão, acompanhar uma corrida de baratas e principalmente, aprender mais sobre insetos através de atividades lúdicas como um grande painel magnético onde visitantes montam corpos destes seres invertebrados e o Jardim Insetos, onde os visitantes ouvem o som de um inseto, e uma caixa de backlight se acende para tentar adivinhar qual é o som de nove espécies diferentes. Museu do Instituto Biológico. Av. Dr. Dante Pazzanese, 64. Vila Mariana. Terça a domingo, das 9h às 16h. Entrada gratuita.

Exposições no Centro Cultural Fiesp



O Centro Cultural Fiesp é um espaço com programações e exposições temporárias com boa qualidade, sempre gratuitas. Até fevereiro está em cartaz a exposição “CRIA_experiências de invenção”, que conecta crianças e adultos à arte contemporânea, com 31 obras artísticas de diversas linguagens que podem ser tocadas, manipuladas e experimentadas. Uma das obras expostas, “Tropelia” (2019), de Regina Silveira, apresenta pegadas de diversas espécies adesivadas pelo chão. A obra permite também que os visitantes produzam suas próprias Pegadas. Espaço de exposições Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1313. Bela Vista. 4ª a domingo, das 10h às 20h. Entrada gratuita. Até 19/2.