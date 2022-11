20ª Flip recebe ganhadora de Nobel

Festa retornou ao presencial, mas pode ser acompanhada pelo YouTube - Foto: Divulgação

A 20ª Flip (Festa Literária Internacional de Paraty) recebe neste sábado (26) a escritora francesa Annie Ernaux, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura deste ano. Iniciada em 23 de novembro, a Flip segue até domingo (27). A festa retornou ao formato presencial este ano, mas toda a programação está sendo transmitida ao vivo pelo canal @flipfestaliteraria no YouTube. Ao lado da escritora, crítica de arte e professora universitária Veronica Stigger, Annie Ernaux participa da Mesa 14: Diamante Rubro, da programação principal. Com mediação de Rita Palmeira, as autoras vão debater o ato de narrar acontecimentos, o papel da arte e a força da escrita.

Considerada uma pioneira na autoficção, Annie Ernaux traz em suas curtas obras relatos autobiográficos com comentários sociais. Entre seus livros publicados no Brasil, estão “O Lugar”, “A Vergonha” e “O Acontecimento”.

Outro destaque da programação da Flip deste sábado é a Mesa 17: Palavra Livre, com Lázaro Ramos, Alice Neto de Sousa, Midria e mediação de Anabela Mota Ribeiro. O grupo vai discutir a emergência de novas vozes às margens dos espaços clássicos de consagração literária. A Mesa será às 21h.

HOMENAGEM. A 20ª Flip homenageia a autora Maria Firmina dos Reis. Escritora e educadora, ela lançou em 1859 o livro “Úrsula”, romance que inaugura no país a literatura abolicionista.

A autora caiu no esquecimento, mas tem sido resgatada nos últimos anos.

“A obra e a vida de Maria Firmina são também o símbolo de um Brasil que luta para sair das malhas de sua história de raiz colonial, marcada pela violência física e também simbólica, geradora de uma separação brutal entre aqueles que têm e os que não têm acesso ao mundo da imaginação propiciado pela letra impressa. Nesse sentido, sua atuação vigorosa como educadora nos dá um recado sobre a vitalidade e a importância da cultura num país tão machucado quanto o Brasil”, escreveu a curadoria da Flip.

A Mesa 1: Pátrios lares e a Mesa 2: Minha liberdade, que discutiram a vida e obra de Maria Firmina dos Reis, já estão disponíveis no YouTube da Flip.