15 anos de Rafaella Justus: Ticiane Pinheiro fala sobre amadurecimento da filha: 'Nova fase' - O Liberal

A apresentadora Ticiane Pinheiro, 48, está contando os dias para a esperada festa de 15 anos de sua filha, Rafaella Justus, marcada para o dia 30 de agosto, em São Paulo. Em entrevista à revista a Quem, nesta quarta-feira, 21, Ticiane falou sobre o significado especial desse momento para a adolescente e para toda a família.

“A gente que é mãe sempre acha que os nossos filhos são crianças, mas estou vendo a evolução da Rafa. Consegui acompanhar cada passo e vejo que ela está se tornando uma mulher linda, engraçada, educada, gentil”, disse Ticiane, visivelmente emocionada.

A festa de debutante marca o início de uma nova fase para muitas meninas, com Rafaella não é diferente “Com 15 anos, vira a chavinha. Então, não é mais a criança que você leva para uma festinha, é aquela criança que acaba indo com você para os eventos, para as baladas”, completou Ticiane.

Filha de Ticiane com o empresário Roberto Justus, Rafaella nasceu em meio a holofotes e sempre esteve sob os cuidados atentos dos pais. O relacionamento entre os pais durou de 2006 a 2013, e apesar da separação, ambos mantêm uma convivência harmoniosa em prol da filha. Para a celebração de Rafaella, estão confirmados na lista de convidados o padrasto Cesar Tralli, com quem Ticiane é casada atualmente, a madrasta Ana Paula Siebert, além das irmãs Manuella, 5, e Vicky, 4.

A mãe da aniversariante também tem um vestido especial e revelou que a roupa não terá brilhos, optando por algo mais elegante, assinado pelo estilista Vitor Zerbinato, conhecido por vestir celebridades como Lívia Andrade, Carla Diaz e Maria Fernanda Cândido.