Vizinhos, nova comédia nacional da Netflix, tem o trailer divulgado

A Netflix divulgou nessa quinta, 28, o trailer da nova comédia nacional Vizinhos. O filme conta com Leandro Hassum e Maurício Manfrini nos papéis principais. A trama promete mostrar algumas das situações cômicas em que Walter (Hassum) e Toninho (Manfrini) vão se envolver por conta de suas diferenças e estilo de vida.

No Longa, Walter sofre um colapso nervoso por levar uma rotina de trabalho estressante. Por orientação médica, ele e sua mulher Joana (Júlia Rabello) resolvem transformar suas vidas e se mudam do Rio de Janeiro para viver em paz numa cidade pequena, com sossego e cercada de natureza. Entretanto, o novo estilo de vida de Walter fica ameaçado por causa de Toninho, seu novo vizinho, que é mestre de bateria de uma escola de samba.

Além da participação de Leandro Hassum e Maurício Manfrini, Vizinhos, que chega ao streaming em 1 de setembro, é estrelado por Júlia Rabello, Marlei Cevada, Julia Foti, Lucas Leto, Vilma Melo, Nando Cunha, Dja Marthins, Hélio de la Peña, Sophia Guedes e Yves Miguel.

A direção é de Roberto Santucci, com roteiro assinado por Paulo Cursino. A comédia é produzida pela Camisa Listrada, empresa que assina a produção de filmes como Fala Sério, Mãe!, Os Farofeiros, Um Suburbano Sortudo e a franquia O Candidato Honesto.